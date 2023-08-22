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Скажена лисиця покусала літню жінку на Харківщині

Суспільство 11:54   22.08.2023
Вікторія Яковенко
Скажена лисиця покусала літню жінку на Харківщині

Випадок сказу в лисиці було зареєстровано у селі Шляхове.

Про це з посиланням на Красноградське районне управління ГУ Держпродспоживслужби в Харківські області повідомили в Кегичівській селищній раді.

За їхніми даними, хвора лисиця покусала літню жінку.

«Село Шляхове визнано неблагополучною на сказ територією. Загрозливою зоною  щодо сказу вважається село Високе та вулиця Дружби селища Слобожанське», – зазначили в селищній раді.

Наразі в цих населених пунктах проводяться профілактичні щеплення проти сказу домашніх тварин (котів, собак, великої, дрібної рогатої худоби та коней).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 11:54;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Випадок сказу в лисиці було зареєстровано у селі Шляхове.".