Скажена лисиця покусала літню жінку на Харківщині

Випадок сказу в лисиці було зареєстровано у селі Шляхове.

Про це з посиланням на Красноградське районне управління ГУ Держпродспоживслужби в Харківські області повідомили в Кегичівській селищній раді.

За їхніми даними, хвора лисиця покусала літню жінку.

«Село Шляхове визнано неблагополучною на сказ територією. Загрозливою зоною щодо сказу вважається село Високе та вулиця Дружби селища Слобожанське», – зазначили в селищній раді.

Наразі в цих населених пунктах проводяться профілактичні щеплення проти сказу домашніх тварин (котів, собак, великої, дрібної рогатої худоби та коней).

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