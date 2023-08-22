Скажена лисиця покусала літню жінку на Харківщині
Випадок сказу в лисиці було зареєстровано у селі Шляхове.
Про це з посиланням на Красноградське районне управління ГУ Держпродспоживслужби в Харківські області повідомили в Кегичівській селищній раді.
За їхніми даними, хвора лисиця покусала літню жінку.
«Село Шляхове визнано неблагополучною на сказ територією. Загрозливою зоною щодо сказу вважається село Високе та вулиця Дружби селища Слобожанське», – зазначили в селищній раді.
Наразі в цих населених пунктах проводяться профілактичні щеплення проти сказу домашніх тварин (котів, собак, великої, дрібної рогатої худоби та коней).
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 11:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Випадок сказу в лисиці було зареєстровано у селі Шляхове.".