Блохи, глисты и раны: что с 15-ю собаками, изъятыми из квартиры под Харьковом
15 собак, которых изъяли из квартиры жительницы поселка Докучаевское под Харьковом, «тотально запущены».
О таких выводах обследования ветврачами сообщили в Facebook харьковского КП «Центр обращения с животными».
«Травмированные уши, воспаленные глаза и десны, куча блох и глисты. Есть собаки со старыми и свежими ранами от драк. Есть беременные собаки… Собаки не социализированы, есть дикие и агрессивные. Возраст животных колеблется от 6 месяцев до 7 лет», — рассказали коммунальщики.
У некоторых животных обнаружили следы от веревок. Специалисты предполагают, что хозяйка привязывала собак в квартире не только за шеи, но и за лапы.
Ветеринары КП обработали животным раны, провели обработку от паразитов, почистили уши и промыли глаза. И надеются, что собаки найдут новых любящих хозяев.
Фото: КП «Центр обращения с животными»
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 18:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 собак, которых изъяли из квартиры жительницы поселка Докучаевское под Харьковом, «тотально запущены».".