У селищі під Харковом відновили майже всю соціальну інфраструктуру

Внаслідок повномасштабної війни у ​​селищі Рогань Харківського району пошкодили близько 630 приватних будинків, 57 багатоповерхівок, 6 гуртожитків, а також зруйновано 2 дитсадки, 2 школи та 1 заклад вищої освіти, повідомили у ХОВА.

«Завдяки активній співпраці з державними інституціями, міжнародними гуманітарними та благодійними організаціями станом на сьогодні на території Роганської громади на 96% відновили соціальну інфраструктуру, об’єкти критичної інфраструктури вже відновили на 53%, житловий фонд – на 46%», – сказав Олег Синєгубов.

За кошти держбюджету зробили консерваційні роботи у 3 школах і аварійно-відновлювальні у приміщенні амбулаторії, повідомила начальниця Роганської селищної військової адміністрації Марії Черненко.

«Завдяки підтримці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Асоціації міст України проведено ремонт системи опалення Роганського дошкільного навчального закладу та Роганського ліцею на суму 1,5 млн грн. За участі благодійної організації «Сміливі відновлювати» та підтримки U-LEAD з Європою і Служби зовнішньополітичних інструментів (FPI) Європейської комісії відбудовано та реконструйовано другий поверх Роганського академічного ліцею», – розповіла Марія Черненко.

За кошти державного бюджету також відремонтували котельні у селищі Докучаєвське на 34,6 млн грн та селищі Рогань на майже 491 тисячу гривень.

В межах проєкту «Підтримка відновлення України», який реалізується за підтримки Швейцарії та фінансування Swiss Solidarity і SOC, за участі Helvetas Schweiz – DESPRO, Skat Consulting замість зруйнованих водонапірних веж на території громади встановили 3 нові вежі на суму 6,9 млн грн., додала Черненко.

Також проведено частковий капітальний ремонт теплової мережі в селищі Докучаєвському на суму 3 млн грн, виділених з місцевого бюджету та субвенції у розмірі 10,8 млн грн. Завершити роботи планують у поточному році. Наразі тривають перемовини з Міжнародною організацією з міграції щодо надання допомоги для відновлення 9 кілометрів водомереж у селищі Рогань та Докучаєвському, додала Марія Черненко.