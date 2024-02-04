У селищі під Харковом відновили майже всю соціальну інфраструктуру
Внаслідок повномасштабної війни у селищі Рогань Харківського району пошкодили близько 630 приватних будинків, 57 багатоповерхівок, 6 гуртожитків, а також зруйновано 2 дитсадки, 2 школи та 1 заклад вищої освіти, повідомили у ХОВА.
«Завдяки активній співпраці з державними інституціями, міжнародними гуманітарними та благодійними організаціями станом на сьогодні на території Роганської громади на 96% відновили соціальну інфраструктуру, об’єкти критичної інфраструктури вже відновили на 53%, житловий фонд – на 46%», – сказав Олег Синєгубов.
За кошти держбюджету зробили консерваційні роботи у 3 школах і аварійно-відновлювальні у приміщенні амбулаторії, повідомила начальниця Роганської селищної військової адміністрації Марії Черненко.
«Завдяки підтримці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Асоціації міст України проведено ремонт системи опалення Роганського дошкільного навчального закладу та Роганського ліцею на суму 1,5 млн грн. За участі благодійної організації «Сміливі відновлювати» та підтримки U-LEAD з Європою і Служби зовнішньополітичних інструментів (FPI) Європейської комісії відбудовано та реконструйовано другий поверх Роганського академічного ліцею», – розповіла Марія Черненко.
За кошти державного бюджету також відремонтували котельні у селищі Докучаєвське на 34,6 млн грн та селищі Рогань на майже 491 тисячу гривень.
В межах проєкту «Підтримка відновлення України», який реалізується за підтримки Швейцарії та фінансування Swiss Solidarity і SOC, за участі Helvetas Schweiz – DESPRO, Skat Consulting замість зруйнованих водонапірних веж на території громади встановили 3 нові вежі на суму 6,9 млн грн., додала Черненко.
Також проведено частковий капітальний ремонт теплової мережі в селищі Докучаєвському на суму 3 млн грн, виділених з місцевого бюджету та субвенції у розмірі 10,8 млн грн. Завершити роботи планують у поточному році. Наразі тривають перемовини з Міжнародною організацією з міграції щодо надання допомоги для відновлення 9 кілометрів водомереж у селищі Рогань та Докучаєвському, додала Марія Черненко.
Читайте також: Під Харковом без світла опинилися майже 4000 абонентів, уже підключають
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гроші, детсад, докучаевское, котельная, Олег Синегубов, поселок, ремонт, Рогань, средства, Харків, хова, школа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У селищі під Харковом відновили майже всю соціальну інфраструктуру»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2024 в 19:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В результате полномасштабной войны в поселке Рогань Харьковского района повредили около 630 частных домов, 57 многоэтажек, 6 общежитий, а также разрушены 2 детсада, 2 школы и 1 заведение высшего образования, сообщили в ХОВА.".