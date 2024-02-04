В поселке под Харьковом восстановили почти всю социальную инфраструктуру

В результате полномасштабной войны в поселке Рогань Харьковского района повредили около 630 частных домов, 57 многоэтажек, 6 общежитий, а также разрушены 2 детсада, 2 школы и 1 заведение высшего образования, сообщили в ХОВА.

«Благодаря активному сотрудничеству с государственными институтами, международными гуманитарными и благотворительными организациями по состоянию на сегодняшний день на территории Роганской общины на 96% восстановили социальную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры уже восстановили на 53%, жилищный фонд – на 46%», – сказал Олег Синегубов.

За счет средств госбюджета сделали консервационные работы в 3 школах и аварийно-восстановительные в помещении амбулатории, сообщила начальница Роганской поселковой военной администрации Марии Черненко.

«Благодаря поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Ассоциации городов Украины провели ремонт системы отопления Роганского детсада и Роганского лицея на сумму 1,5 млн. грн. При участии благотворительной организации «Смелые восстанавливать» и поддержки U-LEAD с Европой и Службы внешнеполитических инструментов (FPI) Европейской комиссии отстроен и реконструирован второй этаж Роганского академического лицея», – рассказала Мария Черненко.

За средства государственного бюджета также отремонтировали котельные в поселке Докучаевское на 34,6 млн грн и поселке Рогань на 491 тысячу гривен.

В рамках проекта «Поддержка восстановления Украины», реализуемого при поддержке Швейцарии и финансировании Swiss Solidarity и SOC, с участием Helvetas Schweiz — DESPRO, Skat Consulting вместо разрушенных водонапорных башен на территории общины установили 3 новых башни на сумму 6,9 млн грн., добавила Черненко.

Также проведен частичный капитальный ремонт тепловой сети в поселке Докучаевском на сумму 3 млн. грн., выделенных из местного бюджета и субвенции в размере 10,8 млн. грн. Завершить работу планируют в текущем году. Сейчас идут переговоры с Международной организацией по миграции для восстановления 9 км водосетей в поселке Рогань и Докучаевском, добавила Мария Черненко.