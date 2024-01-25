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Под Харьковом без света оказались почти 4000 абонентов, уже подключают

Общество 10:52   25.01.2024
Оксана Горун
Под Харьковом без света оказались почти 4000 абонентов, уже подключают Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В двух селах под Харьковом — Рогани, по которой прилетела российская ракета, и Липцах, пострадавших от авиабомбы — идут восстановительные работы.

«Специалисты Липецкого района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» проводят ремонтные работы в поселке Рогань Харьковского района, где 1790 потребителей были обесточены в результате ракетных обстрелов 24 января», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

По данным начальника Липецкого РЭС Виктора Рубцов, большинство домов — уже с электричеством. Без света остаются 363 потребителя. Их планируют подключить до конца дня.

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В Липцах электрика пропала после обстрелов 23 января. Без света осталось почти 2000 абонентов. Всех их уже подключили.

«Повреждения получили две воздушные линии 10 кВ. Еще вчера бригада Липецкого РЭС выполнила ремонт, и все обесточенные потребители были запитаны», — отметил Виктор Рубцов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 10:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В двух селах под Харьковом — Рогани, по которой прилетела российская ракета, и Липцах, пострадавших от авиабомбы — идут восстановительные работы".