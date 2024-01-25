Студентка ХАИ, семья спортсмена, пара с таксами: погибшие в Харькове

25 января в Харькове — День скорби. В городе вспоминают людей, которых убила российская ракета 23 января. Погибших десять. Уже известны подробности о некоторых из них.

Среди погибших — семья игрока регбийного клуба «Легион XIII» и воина ВСУ Владимира Машкина, сообщило Управление по делам молодежи и спорта ХОВА.

«23 января в семье игрока харьковского регбийного клуба «Легион XIII», мастера спорта по регби и регбилигу, игрока национальной сборной команды Украины по регбилигу Владимира Машкина произошло большое горе. Рано утром ракета страны-террориста попала в дом, где проживал Владимир со своей семьей. В результате взрыва, который полностью разрушил квартиру, погибли жена и восьмилетняя дочь спортсмена», — сообщили на странице управления в facebook.

О гибели своей студентки и ранении студента сообщила пресс-служба НАУ «ХАИ».

«Вчерашнее утро превратилось в трагедию для двух студентов нашего университета. Константин Кобзев и Екатерина Хорощак (студенты группы номер 353 факультета систем управления летательных аппаратов) во время вражеских обстрелов находились в доме, в который попала ракета. Константина смогли вытащить из-под завалов, но он получил тяжелые травмы и ожоги, сейчас находится в больнице. Екатерина погибла в 21-летнем возрасте», — написала пресс-служба университета.

Вместе с Екатериной погиб и пес Акио, с которым пара молодых людей запечатлена на фото, сделанном в начале января. Об этом сообщили в Кинологическом союзе Украины. На странице союза в соцсетях — данные о смерти еще одной пары, жившей в том же дом, что Екатерина и Константин. Это семейная пара с двумя таксами, которых обнаружили под руинами последними, 24 января.

«Тела членов КСУ Юли Брейниной и Валерия Конченкова сегодня достали из-под завалов разрушенной дотла части дома, где они жили. Их таксы погибли вместе со своими владельцами», — написали в КСУ.

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Известно о десяти погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил. Также из-под завалов днем 24 января достали тела супругов. Вместе с ними погибли и две собаки. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62.

Около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Две из них попали в научное учреждение в Киевском районе, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о девяти пострадавших. На улице Пушкинской повреждения получила Национальная академия правовых наук Украины, а также расположенные рядом дома и здания.

По данным Синегубова, 23 января была одна из самых массированных вражеских атак на город с 2022 года. Всего зафиксировали более 15 ракет типа С-300, Х-22 и «Искандер».