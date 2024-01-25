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25 января в Харькове объявлен траур по жертвам ударов 23 января — Терехов

Общество 00:16   25.01.2024
Елена Нагорная
25 января в Харькове объявлен траур по жертвам ударов 23 января — Терехов Фото: Олег Синегубов

25 января в Харькове объявляется днем траура по погибшим в результате ракетных ударов 23 января, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Ракетные обстрелы в течение 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны. Мои соболезнования родным погибших в их горе. Гореть в аду всем российским извергам, виновным в убийствах невинных», — пишет Терехов.

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Известно о десяти погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Также из-под завалов днем 24 января достали тела супругов. Вместе с ними погибли и две собаки. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62.

Около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Две из них попали в научное учреждение в Киевском районе, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о девяти пострадавших. На улице Пушкинской повреждения получила Национальная академия правовых наук Украины, а также расположенные рядом дома и здания.

По данным Синегубова, 23 января была одна из самых массированных вражеских атак на город с 2022 года. Всего зафиксировали более 15 ракет типа С-300, Х-22 и «Искандер».

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 00:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 января в Харькове объявляется днем траура по погибшим в результате ракетных ударов 23 января, сообщил мэр Игорь Терехов.".