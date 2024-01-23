Главные новости Харькова 23.01: в Харькове «прилет» по жилой застройке (видео)
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
05:02
В Харькове — «прилет» по частному дому. Появилось видео момента обстрела
Армия РФ очередной раз ударила по жилой и гражданской застройке в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил — пострадал частный дом.
На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших на данный момент нет. Местный telegram-канал выложил видео с камеры наблюдения во дворе одного из частных домов Харькова, на котором не видно места «прилета», но отчетливо слышна серия из нескольких взрывов и видны вспышки.
04:20
В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщают о зареве в небе
Около 4 часов утра 23 января в Харькове раздались взрывы. Они звучали один за другим — целой серией. Следом прозвучала воздушная тревога. А руководство города и области проинформировала: армия РФ наносит удары.
В соцсетях харьковчане сообщили, что в небе виднеется зарево пожара. А полиция Харьковской области призвала не выкладывать в сеть фото и видео с места «прилетов». А вместо этого — обращаться на линию 102.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, полиция, ракетний удар, синєгубов, терехов;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 05:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".