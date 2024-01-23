Главные новости Харькова 23.01: в Харькове «прилет» по жилой застройке (видео)

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

05:02

В Харькове — «прилет» по частному дому. Появилось видео момента обстрела

Армия РФ очередной раз ударила по жилой и гражданской застройке в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил — пострадал частный дом.

На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших на данный момент нет. Местный telegram-канал выложил видео с камеры наблюдения во дворе одного из частных домов Харькова, на котором не видно места «прилета», но отчетливо слышна серия из нескольких взрывов и видны вспышки.

04:20

В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщают о зареве в небе

Около 4 часов утра 23 января в Харькове раздались взрывы. Они звучали один за другим — целой серией. Следом прозвучала воздушная тревога. А руководство города и области проинформировала: армия РФ наносит удары.

В соцсетях харьковчане сообщили, что в небе виднеется зарево пожара. А полиция Харьковской области призвала не выкладывать в сеть фото и видео с места «прилетов». А вместо этого — обращаться на линию 102.