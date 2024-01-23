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Вражеские ударные дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы

Происшествия 20:34   23.01.2024
Елена Нагорная
Вражеские ударные дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы

Над Харьковской областью была замечена группа российских ударных беспилотников, сообщило в 20:21 командование Воздушных сил ВСУ.

«Группы вражеских ударных дронов на Харьковщине и Днепропетровщине направляются в направлении Полтавщины», — пишет командование.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 20:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над Харьковской областью была замечена группа российских ударных беспилотников, сообщило в 20:21 командование Воздушных сил ВСУ.".