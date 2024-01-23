Вражеские ударные дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы
Над Харьковской областью была замечена группа российских ударных беспилотников, сообщило в 20:21 командование Воздушных сил ВСУ.
«Группы вражеских ударных дронов на Харьковщине и Днепропетровщине направляются в направлении Полтавщины», — пишет командование.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: воздушные силы, дрони, дроны, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 20:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над Харьковской областью была замечена группа российских ударных беспилотников, сообщило в 20:21 командование Воздушных сил ВСУ.".