Вражеские ударные дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы

Над Харьковской областью была замечена группа российских ударных беспилотников, сообщило в 20:21 командование Воздушных сил ВСУ.

«Группы вражеских ударных дронов на Харьковщине и Днепропетровщине направляются в направлении Полтавщины», — пишет командование.