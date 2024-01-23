Генштаб по Харьковщине: одна атака войск РФ под Купянском, авиаудары, обстрелы

Одну атаку отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Казачья Лопань и Гатище.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Ветеринарное, Нестерное и Комиссарово — на Слобожанском.