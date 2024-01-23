Генштаб по Харьковщине: одна атака войск РФ под Купянском, авиаудары, обстрелы
Фото: Генштаб ВСУ
Одну атаку отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб в сводке на 18:00.
Также противник нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Казачья Лопань и Гатище.
Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Ветеринарное, Нестерное и Комиссарово — на Слобожанском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 20:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну атаку отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб в сводке на 18:00.".