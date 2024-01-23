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Генштаб по Харьковщине: одна атака войск РФ под Купянском, авиаудары, обстрелы

Происшествия 20:20   23.01.2024
Елена Нагорная
Генштаб по Харьковщине: одна атака войск РФ под Купянском, авиаудары, обстрелы Фото: Генштаб ВСУ

Одну атаку отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Казачья Лопань и Гатище.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Ветеринарное, Нестерное и Комиссарово — на Слобожанском.

Читайте также: Генштаб ВСУ — про ракетные удары по Харькову и атаки под Купянском

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 20:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну атаку отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб в сводке на 18:00.".