Генштаб по Харківщині: атака військ РФ під Куп’янськом, авіаудари, обстріли

Одну атаку відбили українські захисники біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області – там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів поблизу населених пунктів Козача Лопань і Гатище.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Ветеринарне, Нестерне та Комісарове – на Слобожанському.