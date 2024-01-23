Генштаб по Харківщині: атака військ РФ під Куп’янськом, авіаудари, обстріли
Одну атаку відбили українські захисники біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області – там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб у зведенні на 18:00.
Також супротивник завдав авіаударів поблизу населених пунктів Козача Лопань і Гатище.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Ветеринарне, Нестерне та Комісарове – на Слобожанському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 20:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну атаку відбили українські захисники біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області – там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб у зведенні на 18:00.".