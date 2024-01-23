Генштаб ЗСУ – про ракетні удари по Харкову та атаки під Куп’янськом
У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Харкову та Балаклії ракетами С300/С400, який стався близько 4 години ранку.
“Зранку російські окупанти завдали ракетного удару чотирма зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі міст Харків та Балаклія Харківської області”, – повідомили в Генштабі.
За даними поліції, той удар припав по передмістю. Є поранені, зокрема діти – спалахнув газопровід. А після 7-ї ранку в Харкові пролунала ще одна серія вибухів, зруйновано багатоквартирний будинок.
Окрім ракетних ударів, протягом доби армія РФ обстрілювала Харківщину з артилерії. Загалом, під такими ударами в Україні було близько 140 населених пунктів. Також росіяни завдали по Україні 65 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів із РСЗВ.
На фронті було 68 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області”, – поінформували в Генштабі.
Авіація ЗСУ завдала ударів по восьми районах зосередження окупантів. Ракетники вразили один пункт управління, один засіб артилерії та одну РЛС.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 08:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Харкову та Балаклії ракетами С300/С400, який стався близько 4 години ранку".