Ракетним ударом під Харковом поранено дітей, горить газопровід (відео)
“Прильоти”, які чули харків’яни близько 4 ранку 23 січня, припали по передмістю – під Харковом горить газопровід, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
“Чотири влучання – в передмісті Харкова. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей”, – повідомив Болвінов.
За його інформацією, одна з ракет влучила до газопроводу – він горить. На місці працюють усі служби.
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Також армія РФ вдарила по Балаклії – дві ракети С-300 прилетіли по будівлі оздоровчого табору.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 07:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Прильоти”, які чули харків’яни близько 4 ранку 23 січня, припали по передмістю – під Харковом горить газопровід, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов".