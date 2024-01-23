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Ракетним ударом під Харковом поранено дітей, горить газопровід (відео)

Події 07:39   23.01.2024
Оксана Горун
Ракетним ударом під Харковом поранено дітей, горить газопровід (відео)

“Прильоти”, які чули харків’яни близько 4 ранку 23 січня, припали по передмістю – під Харковом горить газопровід, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

“Чотири влучання – в передмісті Харкова. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей”, – повідомив Болвінов.

За його інформацією, одна з ракет влучила до газопроводу – він горить. На місці працюють усі служби.

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Також армія РФ вдарила по Балаклії – дві ракети С-300 прилетіли по будівлі оздоровчого табору.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 07:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Прильоти”, які чули харків’яни близько 4 ранку 23 січня, припали по передмістю – під Харковом горить газопровід, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов".