Ракетным ударом под Харьковом ранены дети, горит газопровод (видео)
Фото: facebook Сергея Болвинова
«Прилеты», которые слышали харьковчане около 4 утра 23 января, пришлись по пригороду — под Харьковом горит газопровод, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Четыре попадания – в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей», — сообщил Болвинов.
По его информации, одна из ракет попала в газопровод — он горит. На месте работают все службы.
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Также армия РФ ударила по Балаклее — две ракеты С-300 прилетели по зданию оздоровительного лагеря.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, новости Харькова, пожары, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 07:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилеты», которые слышали харьковчане около 4 утра 23 января, пришлись по пригороду — под Харьковом горит газопровод, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов".