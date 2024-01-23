Ракетным ударом под Харьковом ранены дети, горит газопровод (видео)

«Прилеты», которые слышали харьковчане около 4 утра 23 января, пришлись по пригороду — под Харьковом горит газопровод, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Четыре попадания – в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей», — сообщил Болвинов.

По его информации, одна из ракет попала в газопровод — он горит. На месте работают все службы.

Также армия РФ ударила по Балаклее — две ракеты С-300 прилетели по зданию оздоровительного лагеря.