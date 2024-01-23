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В Харькове — еще одна серия взрывов, ВС ВСУ сообщают о ракетах Х-22

Происшествия 07:22   23.01.2024
Оксана Горун
В Харькове — еще одна серия взрывов, ВС ВСУ сообщают о ракетах Х-22

В Харькове звучат взрывы. В Украине объявлена воздушная тревога из-за масштабной ракетной атаки.

В Харькове, начиная с 07:13 звучат взрывы. Их уже около десятка. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города быть в укрытиях.

Воздушные силы ВСУ предупредили: атака идет, в том числе ракетами Х-22.

Это уже вторая серия взрывов за утро — первые прогремели около 4 утра. Руководство города и области сообщило о «прилете» по частному дому.

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 07:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове звучат взрывы. В Украине объявлена воздушная тревога из-за масштабной ракетной ата".