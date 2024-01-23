В Харькове — еще одна серия взрывов, ВС ВСУ сообщают о ракетах Х-22

В Харькове звучат взрывы. В Украине объявлена воздушная тревога из-за масштабной ракетной атаки.

В Харькове, начиная с 07:13 звучат взрывы. Их уже около десятка. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города быть в укрытиях.

Воздушные силы ВСУ предупредили: атака идет, в том числе ракетами Х-22.

Это уже вторая серия взрывов за утро — первые прогремели около 4 утра. Руководство города и области сообщило о «прилете» по частному дому.