У Харкові – ще одна серія вибухів, ПС ЗСУ повідомляють про ракети Х-22

У Харкові лунають вибухи. В Україні оголошено повітряну тривогу через масштабну ракетну атаку.

У Харкові, починаючи з 7:13, лунають вибухи. Їх уже близько десятка. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста бути в укриттях.

Повітряні сили ЗСУ попередили: атака йде, зокрема ракетами Х-22.

Це вже друга серія вибухів за ранок – перші прогриміли близько 4 ранку. Керівництво міста та області повідомило про “приліт” по приватному будинку.