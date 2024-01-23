У Харкові – ще одна серія вибухів, ПС ЗСУ повідомляють про ракети Х-22
У Харкові лунають вибухи. В Україні оголошено повітряну тривогу через масштабну ракетну атаку.
У Харкові, починаючи з 7:13, лунають вибухи. Їх уже близько десятка. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста бути в укриттях.
Повітряні сили ЗСУ попередили: атака йде, зокрема ракетами Х-22.
Це вже друга серія вибухів за ранок – перші прогриміли близько 4 ранку. Керівництво міста та області повідомило про “приліт” по приватному будинку.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 07:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові лунають вибухи. В Україні оголошено повітряну тривогу через масштабну ракетну атаку".