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У Харкові – ще одна серія вибухів, ПС ЗСУ повідомляють про ракети Х-22

Події 07:22   23.01.2024
Оксана Горун
У Харкові – ще одна серія вибухів, ПС ЗСУ повідомляють про ракети Х-22

У Харкові лунають вибухи. В Україні оголошено повітряну тривогу через масштабну ракетну атаку.

У Харкові, починаючи з 7:13, лунають вибухи. Їх уже близько десятка. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста бути в укриттях.

Повітряні сили ЗСУ попередили: атака йде, зокрема ракетами Х-22.

Це вже друга серія вибухів за ранок – перші прогриміли близько 4 ранку. Керівництво міста та області повідомило про “приліт” по приватному будинку.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 07:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові лунають вибухи. В Україні оголошено повітряну тривогу через масштабну ракетну атаку".