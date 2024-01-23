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Головні новини Харкова 23.01: у Харкові “приліт” по житловій забудові (відео)

Події 05:02   23.01.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 23.01: у Харкові “приліт” по житловій забудові (відео) Фото: Вадим Беликов

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

05:02

У Харкові – “приліт” по приватному будинку. З’явилося відео моменту обстрілу

Армія РФ вкотре вдарила по житловій та цивільній забудові у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнив – постраждав приватний будинок.

На місці працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих наразі немає. Місцевий телеграм-канал виклав відео з камери спостереження у дворі одного з приватних будинків Харкова, на якому не видно місця “прильоту”, але виразно чути серію з кількох вибухів і видно спалахи.

04:20

У Харкові пролунала серія вибухів, повідомляють про заграву в небі

Близько 4 години ранку 23 січня в Харкові пролунали вибухи. Вони звучали один за одним – цілою серією. Слідом оголосили повітряну тривогу. А керівництво міста та області поінформувало: армія РФ завдає ударів.

У соцмережах харків’яни повідомили, що в небі видніється заграва пожежі. А поліція Харківської області закликала не викладати в мережу фото та відео з місця “прильотів”. А натомість – звертатися на лінію “102”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 05:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".