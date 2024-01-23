«Щодня удари»: як захоплення Крохмального вплинуло на ситуацію в Куп’янську

Ситуація в Куп’янську на Харківщині – напружена. Однак, захоплення росіянами села Крохмальне не вплинуло на обстановку в місті.

«Фактично ми перебуваємо на відстані 7 кілометрів від лінії фронту. І ця лінія не змінюється, якщо ми кажемо про Крохмальне, це трішки в сторону від самого Куп’янська, ближче до Ківшарівки. Тому на Куп’янськ не вплинуло, але кожного дня ворог задає удари. Кожного дня артилерія, кожного дня РСЗВ. І що більш складно і більш небезпечно, це керовані авіабомби», – сказав в етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Він додав, що росіяни постійно цілять по цивільній та критичній інфраструктурі.

За даними Беседіна, в місті наразі мешкають 7,5 тисяч жителів, до повномасштабного вторгнення – понад 55 тисяч.

«Примусова евакуація була запроваджена на території Куп’янської громади. Якщо ми кажемо про правобережжя Куп’янська, то зараз тут знаходиться 234 дитини. Задіяна обов’язкова евакуація. Однак люди можуть відмовитися і, на жаль, відмовляються здебільшого. Пишуть відмови від евакуації, хоча весь алгоритм відпрацьований», – зазначив Беседін.