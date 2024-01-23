«Ежедневно удары»: как захват Крахмального повлиял на ситуацию в Купянске
Ситуация в Купянске на Харьковщине – напряженная. Однако захват россиянами села Крахмальное не повлиял на обстановку в городе.
«Фактически мы находимся в 7 километрах от линии фронта. И эта линия не меняется, если мы говорим о Крахмальном, это немного в сторону от самого Купянска, ближе к Ковшаровке. Поэтому на Купянск не повлияло, но каждый день враг наносит удары. Каждый день артиллерия, каждый день РСЗО. И что сложнее и опаснее, это управляемые авиабомбы», — сказал в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.
Он добавил, что россияне постоянно целятся по гражданской и критической инфраструктуре.
По данным Беседина, в городе сейчас проживают 7,5 тысячи жителей, до полномасштабного вторжения — более 55 тысяч.
«Принудительная эвакуация была введена на территории Купянской громады. Если мы говорим о правобережье Купянска, то сейчас здесь находится 234 ребенка. Задействована обязательная эвакуация. Однако люди могут отказаться и, к сожалению, отказываются в большинстве. Пишут отказ от эвакуации, хотя весь алгоритм отработан», — отметил Беседин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: захват, крахмальное, купянск, ситуация, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 13:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянске на Харьковщине – напряженная. Однако захват россиянами села Крахмальное не повлиял на обстановку в городе.".