«Ежедневно удары»: как захват Крахмального повлиял на ситуацию в Купянске

Ситуация в Купянске на Харьковщине – напряженная. Однако захват россиянами села Крахмальное не повлиял на обстановку в городе.

«Фактически мы находимся в 7 километрах от линии фронта. И эта линия не меняется, если мы говорим о Крахмальном, это немного в сторону от самого Купянска, ближе к Ковшаровке. Поэтому на Купянск не повлияло, но каждый день враг наносит удары. Каждый день артиллерия, каждый день РСЗО. И что сложнее и опаснее, это управляемые авиабомбы», — сказал в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

Он добавил, что россияне постоянно целятся по гражданской и критической инфраструктуре.

По данным Беседина, в городе сейчас проживают 7,5 тысячи жителей, до полномасштабного вторжения — более 55 тысяч.

«Принудительная эвакуация была введена на территории Купянской громады. Если мы говорим о правобережье Купянска, то сейчас здесь находится 234 ребенка. Задействована обязательная эвакуация. Однако люди могут отказаться и, к сожалению, отказываются в большинстве. Пишут отказ от эвакуации, хотя весь алгоритм отработан», — отметил Беседин.