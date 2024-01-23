Live
  • Вт 23.01.2024
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.79

«Ежедневно удары»: как захват Крахмального повлиял на ситуацию в Купянске

Общество 13:55   23.01.2024
Виктория Яковенко
«Ежедневно удары»: как захват Крахмального повлиял на ситуацию в Купянске Фото: скриншот

Ситуация в Купянске на Харьковщине – напряженная. Однако захват россиянами села Крахмальное не повлиял на обстановку в городе.

«Фактически мы находимся в 7 километрах от линии фронта. И эта линия не меняется, если мы говорим о Крахмальном, это немного в сторону от самого Купянска, ближе к Ковшаровке. Поэтому на Купянск не повлияло, но каждый день враг наносит удары. Каждый день артиллерия, каждый день РСЗО. И что сложнее и опаснее, это управляемые авиабомбы», — сказал в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

Он добавил, что россияне постоянно целятся по гражданской и критической инфраструктуре.

По данным Беседина, в городе сейчас проживают 7,5 тысячи жителей, до полномасштабного вторжения — более 55 тысяч.

«Принудительная эвакуация была введена на территории Купянской громады. Если мы говорим о правобережье Купянска, то сейчас здесь находится 234 ребенка. Задействована обязательная эвакуация. Однако люди могут отказаться и, к сожалению, отказываются в большинстве. Пишут отказ от эвакуации, хотя весь алгоритм отработан», — отметил Беседин.

Читайте также: Захват села на Харьковщине: россияне там «не в хороших условиях» — ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 23.01: под завалами остаются люди, пятеро погибших
Главные новости Харькова 23.01: под завалами остаются люди, пятеро погибших
23.01.2024, 13:58
Били по базам ВПК. В РФ пояснили ракетные удары по жилым домам Харькова
Били по базам ВПК. В РФ пояснили ракетные удары по жилым домам Харькова
23.01.2024, 14:00
В результате ракетных ударов по Харькову погибли 5 человек
В результате ракетных ударов по Харькову погибли 5 человек
23.01.2024, 12:43
«Ежедневно удары»: как захват Крахмального повлиял на ситуацию в Купянске
«Ежедневно удары»: как захват Крахмального повлиял на ситуацию в Купянске
23.01.2024, 13:55
В Харькове из-под завалов спасли мужчину, под руинами – жена и ребенок (видео)
В Харькове из-под завалов спасли мужчину, под руинами – жена и ребенок (видео)
23.01.2024, 12:01
«Добейте выживших в Харькове» – российская блогер Эльвина получила подозрение
«Добейте выживших в Харькове» – российская блогер Эльвина получила подозрение
23.01.2024, 14:25

Новости по теме:

15:55
Захват села на Харьковщине: россияне там «не в хороших условиях» — ВСУ
10:47
Захват россиянами села Крахмальное на Харьковщине прокомментировали в ВСУ
16:07
Харьковоблэнерго заявило о попытке захвата подсанкционным олигархом Новинским
14:37
Приказывали захватить Харьковщину. СБУ идентифицировала 6 российских генералов
14:49
Участник штурма здания ХОГА в 2014-м скрылся, внесенный им залог передадут ВСУ

Вы читали новость: ««Ежедневно удары»: как захват Крахмального повлиял на ситуацию в Купянске»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 13:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянске на Харьковщине – напряженная. Однако захват россиянами села Крахмальное не повлиял на обстановку в городе.".