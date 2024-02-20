Армии РФ не удается «развить успех» на Купянском направлении — Машовец

Захватив позиции в районе сел Табаевка и Крахмальное в Харьковской области, оккупанты попытались «развить успех», но любые их действия тут же сталкиваются с огневым поражением с высот, на которых находятся ВСУ. Не ладится у россиян и в Синьковке.

Как россияне «завязли» на Купянском направлении, в утреннем обзоре 20 февраля описал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Попытка командования противника «развить успех» в районе с. Табаевка и с. Крахмальное силами 2-й «таманской» мотострелковой дивизии (мсд) 1-й «гвардейской» танковой армии (гв. ТА), в том числе, посредством продвижения в фланг и тыл наших подразделений, которые продолжают удерживать рубеж Ивановка — Котляровка, у них не получается… Альтернативный способ действий, посредством продвижения в сторону с. Песчаное, также натолкнулся на весомые возражения со стороны ВСУ… Более того, позиции противника в районе с. Табаевка и с. Крахмальное находятся в достаточно неудобном для организации и проведения каких-либо наступательных действий положении», — сообщил Машовец.

Он отметил, что позиции ВСУ в этом районе находятся на господствующих высотах. В итоге все действия противника — как на ладони.

«Любое сосредоточение и развертывание сил противника — тут же попадается «на глаза» украинским войскам, и они путем нанесения огневого поражения очень усложняют для противника этот процесс. Другими словами, передовые подразделения 15-го мотострелкового полка (мсп), 1-го танкового полка (тп) 2-й мсд противника, пытающиеся здесь наступать, столкнулись с достаточно существенными сложностями», — констатирует военный обозреватель.

Побороть эти сложности командование армии РФ пытается традиционными способами — то есть увеличив количество жертв. На участок перебрасывают дополнительные силы — как минимум три штурмовых подразделения. По прогнозу Машовца, в ближайшее время «усиленные» оккупанты предпримут очередную попытку «пробиться в северо-западном направлении» — вдоль дороги Купянск — Сватово.

Второй локацией на Купянском направлении, которая не дает покоя россиянам, остается село Синьковка. Оккупанты пытаются прорваться вдоль реки Оскол и железных дорог, идущих с севера, по направлению Синьковка — Петропавловка к левобережной части Купянска и дороге Купянск — Сватово.

«Они то и дело пытаются «продавить» оборону ВСУ, действуя с опушки леса южнее Лимана Первого, но каждый раз, как только выдвигаются на открытую местность, попадают под плотное огневое поражение», — описывает стандартный ход событий на этом участке фронта Машовец.

При этом командование россиян все же пытается иногда менять направления атак, но как бы ни наступали оккупанты, их встречает плотный огонь ВСУ.

«Я, например, понимаю чего у них не получается, — признался военный обозреватель. — Но интересно, сколько еще «угробит» командование 6-й ОВА противника своих резервов, гонимых им в перманентном режиме, прежде чем поймет (ну или вспомнит) одну простую истину, которую ему преподавали, в свое время, в соответствующих, очевидно, еще советских военно-учебных заведениях? Сил и средств у противника здесь достаточно, преимущество в воздухе и в артиллерии — налицо, но наступление войск этой армии снова и снова выливается в лобовые атаки «на выдавливание»… Ну, «хозяин — барин», продолжайте в этом же духе… Желательно распространить передовой опыт 6-й ОВА на другие участки и направления».