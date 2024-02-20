Армии РФ не удается «развить успех» на Купянском направлении — Машовец
Захватив позиции в районе сел Табаевка и Крахмальное в Харьковской области, оккупанты попытались «развить успех», но любые их действия тут же сталкиваются с огневым поражением с высот, на которых находятся ВСУ. Не ладится у россиян и в Синьковке.
Как россияне «завязли» на Купянском направлении, в утреннем обзоре 20 февраля описал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
«Попытка командования противника «развить успех» в районе с. Табаевка и с. Крахмальное силами 2-й «таманской» мотострелковой дивизии (мсд) 1-й «гвардейской» танковой армии (гв. ТА), в том числе, посредством продвижения в фланг и тыл наших подразделений, которые продолжают удерживать рубеж Ивановка — Котляровка, у них не получается… Альтернативный способ действий, посредством продвижения в сторону с. Песчаное, также натолкнулся на весомые возражения со стороны ВСУ… Более того, позиции противника в районе с. Табаевка и с. Крахмальное находятся в достаточно неудобном для организации и проведения каких-либо наступательных действий положении», — сообщил Машовец.
Он отметил, что позиции ВСУ в этом районе находятся на господствующих высотах. В итоге все действия противника — как на ладони.
«Любое сосредоточение и развертывание сил противника — тут же попадается «на глаза» украинским войскам, и они путем нанесения огневого поражения очень усложняют для противника этот процесс. Другими словами, передовые подразделения 15-го мотострелкового полка (мсп), 1-го танкового полка (тп) 2-й мсд противника, пытающиеся здесь наступать, столкнулись с достаточно существенными сложностями», — констатирует военный обозреватель.
Побороть эти сложности командование армии РФ пытается традиционными способами — то есть увеличив количество жертв. На участок перебрасывают дополнительные силы — как минимум три штурмовых подразделения. По прогнозу Машовца, в ближайшее время «усиленные» оккупанты предпримут очередную попытку «пробиться в северо-западном направлении» — вдоль дороги Купянск — Сватово.
Второй локацией на Купянском направлении, которая не дает покоя россиянам, остается село Синьковка. Оккупанты пытаются прорваться вдоль реки Оскол и железных дорог, идущих с севера, по направлению Синьковка — Петропавловка к левобережной части Купянска и дороге Купянск — Сватово.
«Они то и дело пытаются «продавить» оборону ВСУ, действуя с опушки леса южнее Лимана Первого, но каждый раз, как только выдвигаются на открытую местность, попадают под плотное огневое поражение», — описывает стандартный ход событий на этом участке фронта Машовец.
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При этом командование россиян все же пытается иногда менять направления атак, но как бы ни наступали оккупанты, их встречает плотный огонь ВСУ.
«Я, например, понимаю чего у них не получается, — признался военный обозреватель. — Но интересно, сколько еще «угробит» командование 6-й ОВА противника своих резервов, гонимых им в перманентном режиме, прежде чем поймет (ну или вспомнит) одну простую истину, которую ему преподавали, в свое время, в соответствующих, очевидно, еще советских военно-учебных заведениях? Сил и средств у противника здесь достаточно, преимущество в воздухе и в артиллерии — налицо, но наступление войск этой армии снова и снова выливается в лобовые атаки «на выдавливание»… Ну, «хозяин — барин», продолжайте в этом же духе… Желательно распространить передовой опыт 6-й ОВА на другие участки и направления».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, крахмальное, купянское направление, Машовець, синьковка, Табаевка;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Захватив позиции в районе сел Табаевка и Крахмальное в Харьковской области, оккупанты попытались «развить успех», но любые их действия тут же сталкиваются с огневым поражением с высот, на которых находятся ВСУ. Не ладится у россиян и в Синьковке".