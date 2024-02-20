Армії РФ не вдається “розвинути успіх” на Куп’янському напрямку – Машовець

Захопивши позиції в районі сіл Табаївка та Крохмальне в Харківській області, окупанти спробували “розвинути успіх”, але будь-які їхні дії одразу стикаються з вогневим ураженням із висот, на яких знаходяться ЗСУ. Не складається в росіян і в Синьківці.

Як росіяни “зав’язли” на Куп’янському напрямку, у ранковому огляді 20 лютого описав військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

“Спроба командування противника “развить успех” у районі с.Табаївка та с.Крохмальне силами 2-ї “таманской” мотострілецької дивізії (мсд) 1-ї “гвардейской” танкової армії (гв.ТА), в тому числі у вигляді просування у фланг та тил наших підрозділів, які продовжують утримувати рубіж Іванівка – Котлярівка, в них не виходить… Альтернативний спосіб дій, у вигляді просування у бік с.Піщане, також наштовхнувся на вагомі заперечення з боку ЗСУ… Щобільше, позиції противника в районі с. Табаївка та с.Крохмальне знаходяться у досить незручному для організації та проведення будь-яких наступальних дій становищі“, — повідомив Машовець.

Він відзначив, що позиції ЗСУ в цьому районі знаходяться на панівних висотах. У результаті всі дії противника – як на долоні.

“Будь-яке зосередження та розгортання сил противника – тут же потрапляє “на очі” українським військам й вони шляхом нанесення вогневого ураження дуже ускладнюють для противника цей процес. Іншими словами, передові підрозділи 15-го мотострілецького полку (мсп), 1-го танкового полку (тп) 2-ї мсд противника, які намагаються тут наступати, зіштовхнулися із достатньо суттєвими складнощами“, – констатує військовий оглядач.

Подолати ці складнощі командування армії РФ намагається традиційними способами – тобто збільшивши кількість жертв. На ділянку перекидають додаткові сили – як мінімум три штурмові підрозділи. За прогнозом Машовця, найближчим часом “посилені” окупанти зроблять чергову спробу “пробитися у північно-західному напрямку” – уздовж дороги Куп’янськ – Сватове.

Другою локацією на Куп’янському напрямку, яка не дає спокою росіянам, залишається село Синьківка. Окупанти намагаються прорватися вздовж річки Оскіл та залізниць, що йдуть з півночі, у напрямку Синьківка – Петропавлівка до лівобережної частини Куп’янська та дороги Куп’янськ – Сватове.

“Вони раз за разом, намагаються “продавити” оборону ЗСУ, діючи з опушки лісу південніше Лимана Першого, але кожного разу, як тільки висуваються на відкриту місцевість потрапляють під щільне вогневе ураження”, – описує стандартний перебіг подій на цій ділянці фронту Машовець.

При цьому командування росіян все ж таки намагається іноді змінювати напрямки атак, але хоч як би наступали окупанти, їх зустрічає щільний вогонь ЗСУ.

“Я, наприклад, розумію чого в них не виходить, – зізнався військовий оглядач. – Але цікаво, скільки ще “угробит” командування 6-ї ЗВА противника своїх резервів, які їм гонять у перманентному режимі, ніж воно зрозуміє (ну чи згадає) одну просту істину, яку йому викладали, свого часу, у відповідних, очевидно, ще радянських військово-навчальних закладах? Сил й засобів у противника тут достатньо, перевага у повітрі та в артилерії – в наявності, але наступ військ цієї армії знову й знову виливається у лобові атаки “на выдавливание”. Ну, “хазяин – барин”, продовжуйте в цьому ж дусі… Бажано поширити передовий досвід 6-ї ЗВА на інші ділянки та напрямки фронту”.