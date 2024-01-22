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Захват села на Харьковщине: россияне там «не в хороших условиях» — ВСУ

Общество 15:55   22.01.2024
Виктория Яковенко
Захват села на Харьковщине: россияне там «не в хороших условиях» — ВСУ Фото: скриншот

Село Крахмальное на Харьковщине, которое захватили россияне, полностью уничтожено, сообщил в эфире «Радио Свобода» начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По его словам, оккупанты начали атаковать Купянское направление с начала октября. Сначала – пытаться взять Синьковку, потом выйти на Купянск. Однако успехов не имели, отметил Фитьо.

«Сейчас одним из таких просто феерических достижений – это маленькое село, где проживало до полномасштабного вторжения 45 человек. Это село полностью уничтожено, соответственно там живого места нет. И оставаться нашим защитникам защищать развалины уже не было возможности, это бы ставило под угрозу их жизнь. Для этого были оборудованы лучшие позиции, более защищенные, куда они переместились», – объяснил Фитьо.

Он добавил, что в селе уже не проживали гражданские. Почти все дома там уничтожены.

«Враг не в хороших условиях там находится – под постоянными обстрелами. Наши защитники находятся в активной обороне. Это дает возможность при лучшем случае переходить к атакующим действиям, а также улучшать свое тактическое положение. Территорию мы конечно освободим, россиян всех прогоним. И у них уже в Крахмальном очень веселая ночь была. И думаю у них желание еще куда-то ходить исчезло автоматически», — заявил Фитьо.

Всего за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении россияне нанесли 24 авиаудара, совершили 810 артобстрелов и использовали 54 дрона. Украинские военные уничтожили 187 оккупантов и 79 единиц вражеской техники. Среди которых – 6 танков, 6 БМП, 2 БТР и 1 «Тигр».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Крахмальное на Харьковщине, которое захватили россияне, полностью уничтожено, сообщил в эфире «Радио Свобода» начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".