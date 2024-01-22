Захват села на Харьковщине: ISW сообщил, есть ли дальнейшее продвижение у РФ
Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявления российских «военкоров» о ситуации в районе захваченного Крахмального под Купянском и сравнил их с имеющимися свидетельствами с геолокацией.
«Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Крахмальное, а официальный представитель командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо признал, что украинские войска покинули населенный пункт. ISW наблюдал опубликованные 20 января геолоцированные снимки, показывающие, что российские войска захватили Крахмальное, а российские источники утверждают, что на снимках видны подразделения российской 47-й гвардейской танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ) в населенном пункте», — прокомментировали аналитики.
При этом заявления российских так называемых «военкоров» о дальнейших успехах их войска в ISW не подтвердили.
«Известный блогер, связанный с Кремлем, заявил, что российские войска продвинулись к юго-западу от Крахмального (к северо-западу от Сватово) и подошли к восточной окраине Берестового (к северо-западу от Сватово). Военный блогер утверждает, что недавно российские войска захватили четырехкилометровый участок трассы Р-07 (Сватово-Купянск) в районе Крахмального и неустановленный участок трассы Р-07 в районе Новоселовского. ISW не увидел подтверждения этих утверждений», — прокомментировали в сводке ISW.
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По данным аналитиков, позиционные бои сейчас идут к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, к востоку от Купянска в районе Петропавловки, к северо-западу от Сватово — в районе Крахмального и Стельмаховки.
Ссылаясь на данные начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, в ISW проинформировали, что в январе 2024 года российские войска потеряли на Купянском и Лиманском направлениях 7055 человек личного состава, а в декабре 2023-го — 14 тысяч.
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- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, крахмальное, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 07:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявления российских «военкоров» о ситуации в районе захваченного Крахмального под Купянском и сравнил их с имеющимися свидетельствами с геолокацией".