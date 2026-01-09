США захватывают российский танкер Olina в Карибском море – Reuters

Сегодня, 9 января, США приступили к операции по задержанию российского нефтяного танкера Olina в Карибском море вблизи Тринидада.

Об этом сообщает издание Reuters.

По словам американских чиновников, это уже пятый случай задержания судов за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю над экспортом венесуэльской нефти.

«Как сообщил источник в отрасли, непосредственно знакомый с ситуацией, судно Olina, которое, согласно общедоступной базе данных судоходства Equasis, ошибочно шло под флагом Восточного Тимора, ранее вышло из Венесуэлы и вернулось в регион», — говорится в сообщении.

Отмечается, что система отслеживания расположения судна в последний раз была активной 52 дня назад в исключительной экономической зоне Венесуэлы, северо-восточнее Кюрасао.

«Задержание стало результатом длительного преследования танкеров, связанных со снабжением венесуэльской нефти в регион, находящихся под санкциями. Судно Olina покинуло Венесуэлу на прошлой неделе, полностью загруженной нефтью в составе флотилии вскоре после того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января, и возвращалось в Венесуэлу полностью загруженное после блокады США экспорта венесуэльской нефти, сообщил источник в отрасли», — пишет издание.

Напомним, 7 января США захватили нефтяной танкер теневого флота под российским флагом, связанный с Венесуэлой – Москва осудила захват, сообщала CNN.