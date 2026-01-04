Мадуро в СИЗО в Бруклине, подробности его захвата и ареста от CNN (видео)

На этой фотографии, опубликованной президентом Дональдом Трампом в социальной сети Truth Social, предположительно изображен Николас Мадуро, находящийся под стражей в США. Фото: президент Дональд Трамп/Truth Social

4 января диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро привезли в США в сопровождении спецназа, а затем разместили в следственном изоляторе Metropolitan Detention Center в Бруклине.

Напомним, диктатора вместе с его супругой схватили в Венесуэле, затем спецбортом вывезли в Нью-Йорк. Как происходила операция захвата – в репортаже CNN.

Это было всё равно что смотреть телевизор. В задрапированной комнате в Мар-а-Лаго у экранов, установленных для его удовольствия — включая прямую трансляцию сообщений из социальных сетей на X, — президент Дональд Трамп наблюдал и слушал, как высококвалифицированные американские солдаты из подразделения «Дельта» ворвались в дом Николаса Мадуро в Каракасе, где венесуэльский лидер спал рядом со своей женой.

Мадуро быстро задержали, когда он бежал в свою бронированную комнату, укрепленную стальными конструкциями.

Это стало драматической кульминацией многомесячной кампании, целью которой было свергнуть Мадуро с власти. Трамп на определенных этапах выражал опасения по поводу возможных непредвиденных последствий и вероятности втягивания США в затяжную войну, но все же отбросил все сомнения и дал зеленый свет операции за несколько дней до Рождества.

Американские вертолеты скользили над темным морем на высоте 30 метров, направляясь к Каракасу. Через пару часов Мадуро был задержан США, в наручниках, в серых спортивных штанах и защитных очках, как видно на фотографии, которую Трамп опубликовал в субботу утром в Truth Social.

Подготовка к рейду началась в середине декабря, сообщили CNN источники, знакомые с планами. Но идея зародилась за несколько месяцев до этого. Еще до первого военного удара США по судну, перевозившему наркотики из Венесуэлы, в начале сентября, план по свержению Мадуро уже был в работе.

Пока США явно наращивали свои военные ресурсы в Карибском бассейне, перебрасывая туда военные корабли и другую технику, втайне происходило другое: в августе ЦРУ тайно разместило небольшую группу в Венесуэле для отслеживания перемещений Мадуро, что помогло укрепить операцию по определению его точного местонахождения, включая места его ночлега.

«Команда выяснила, как он передвигался, где жил, куда путешествовал, что ел, что носил, какие у него были домашние животные», — заявил в субботу генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

Среди агентов был информатор ЦРУ, работавший в правительстве Венесуэлы и помогавший США отслеживать местонахождение и передвижения Мадуро перед его захватом.

Подробная хронология событий и информация о том, что группа ЦРУ так долго действовала в Венесуэле, проливают свет на кампанию давления администрации на Мадуро в течение последних нескольких месяцев, даже несмотря на то, что высокопоставленные чиновники публично заявляли, что их целью не была смена режима.