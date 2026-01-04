Мадуро в СІЗО в Брукліні, подробиці його захоплення та арешту від CNN (відео)

4 січня диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро привезли до США у супроводі спецпідрозділу, а потім розмістили у слідчому ізоляторі Metropolitan Detention Center у Брукліні.

Нагадаємо, диктатора разом із його дружиною схопили у Венесуелі, потім спецбортом вивезли до Нью-Йорка. Як відбувалася операція захоплення – у репортажі CNN.

Це було все одно, що дивитися телевізор. У задрапірованій кімнаті в Мар-а-Лаго біля екранів, встановлених для його задоволення — включаючи, згідно з фотографіями, опублікованими Білим будинком, пряму трансляцію повідомлень із соціальних мереж на X, — президент Дональд Трамп спостерігав і слухав, як висококваліфіковані американські солдати з підрозділу діяли у президентському палаці в Каракасі, де венесуельський лідер спав поряд зі своєю дружиною.

Мадуро швидко затримали, коли намагався бігти до своєї броньованої кімнати, укріпленої сталевими конструкціями.

Це стало драматичною кульмінацією багатомісячної кампанії, метою якої було скинути Мадуро з влади. Трамп на певних етапах висловлював побоювання з приводу можливих непередбачених наслідків та ймовірності втягування США у затяжну війну, але все ж таки відкинув усі сумніви та дав зелене світло операції за кілька днів до Різдва.

Американські вертольоти летіли на висоті 30 метрів над темною водою, прямуючи до Каракаса. За кілька годин Мадуро було затримано США, у наручниках, у сірих спортивних штанях і захисних окулярах, як видно на фотографії, яку Трамп опублікував у суботу вранці у Truth Social.

Підготовка до рейду розпочалася у середині грудня, повідомили CNN джерела, знайомі із планами. Але ідея зародилася кілька місяців до цього. Ще до першого військового удару США по судну, яке перевозило наркотики з Венесуели, на початку вересня план по повалення Мадуро вже був у роботі.

Поки США явно нарощували свої військові ресурси в Карибському басейні, перекидаючи туди військові кораблі та іншу техніку, потай відбувалося інше: у серпні ЦРУ таємно розмістило невелику групу у Венесуелі для відстеження переміщень Мадуро, що допомогло зміцнити суботню операцію.

“Команда з’ясувала, як він пересувався, де жив, куди подорожував, що їв, що носив, які у нього були домашні тварини”, – заявив у суботу генерал Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

Серед агентів був інформатор ЦРУ, який працював в уряді Венесуели та допомагав США відстежувати місцеперебування та пересування Мадуро перед його захопленням.

Детальна хронологія подій та інформація про те, що група ЦРУ так довго діяла у Венесуелі, проливають світло на кампанію тиску адміністрації на Мадуро протягом останніх кількох місяців, навіть попри те, що високопосадовці публічно заявляли, що їхньою метою не була зміна режиму.