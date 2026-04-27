Підпільний цех «накрили» у Харкові: що там виготовляли (фото, відео)

Суспільство 16:13   27.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові в одному з гаражних кооперативів правоохоронці виявили підпільний цех з незаконного виготовлення сигарет.

За даними Харківської обласної прокуратури, у вересні 2024 року місцевий підприємець налагодив «бізнес» із незаконного виготовлення тютюнових виробів. Для реалізації плану він залучив двох знайомих.

«Ділки орендували приміщення гаражного кооперативу, де фактично облаштували «підпільний цех» і самостійно виготовляли сигарети, не маючи на це жодних ліцензій. Вони придбали необхідне обладнання, а також налагодили постачання тютюну та комплектуючих через Інтернет», – з’ясували правоохоронці.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Встановлено, що підприємець координував процеси та займався фінансами, а його спільники відповідали за технічне обслуговування станків, здійснювали висушування, ферментацію та подрібнення тютюну. Готову продукцію фасували у полімерні зіп-пакети та картонні коробки під маркуванням вигаданих брендів. Продаж здійснювали у торгівельних павільйонах по Харкову та відправляли поштою по всій Україні.

23 квітня правоохоронці провели 10 обшуків у приміщеннях гаражного кооперативу та чотирьох торгівельних павільйонах, а також вдома у фігурантів. Вилучено: 40 тисяч цигарок, понад 11,7 тис. заготовок паперових сигарет, 463,8 тис. гільз для цигарок, 199 кг тютюну та вісім станків HVK.

За попередніми підрахунками, вартість вилученої продукції та обладнання складає близько 2,5 млн грн.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

