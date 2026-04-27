Підпільний цех «накрили» у Харкові: що там виготовляли (фото, відео)
У Харкові в одному з гаражних кооперативів правоохоронці виявили підпільний цех з незаконного виготовлення сигарет.
За даними Харківської обласної прокуратури, у вересні 2024 року місцевий підприємець налагодив «бізнес» із незаконного виготовлення тютюнових виробів. Для реалізації плану він залучив двох знайомих.
«Ділки орендували приміщення гаражного кооперативу, де фактично облаштували «підпільний цех» і самостійно виготовляли сигарети, не маючи на це жодних ліцензій. Вони придбали необхідне обладнання, а також налагодили постачання тютюну та комплектуючих через Інтернет», – з’ясували правоохоронці.
Відео: Харківська обласна прокуратура
Встановлено, що підприємець координував процеси та займався фінансами, а його спільники відповідали за технічне обслуговування станків, здійснювали висушування, ферментацію та подрібнення тютюну. Готову продукцію фасували у полімерні зіп-пакети та картонні коробки під маркуванням вигаданих брендів. Продаж здійснювали у торгівельних павільйонах по Харкову та відправляли поштою по всій Україні.
23 квітня правоохоронці провели 10 обшуків у приміщеннях гаражного кооперативу та чотирьох торгівельних павільйонах, а також вдома у фігурантів. Вилучено: 40 тисяч цигарок, понад 11,7 тис. заготовок паперових сигарет, 463,8 тис. гільз для цигарок, 199 кг тютюну та вісім станків HVK.
За попередніми підрахунками, вартість вилученої продукції та обладнання складає близько 2,5 млн грн.
Трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Читайте також: Через Білорусь до Польщі за $19 тисяч: схема для військового на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, подпольный цех, сигареты, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Підпільний цех «накрили» у Харкові: що там виготовляли (фото, відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 16:13;