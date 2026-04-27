Через Білорусь до Польщі за $19 тисяч: схема для військового на Харківщині
Правоохоронці затримали 40-річного мешканця селища Пісочин, який, за даними слідства, обіцяв організувати виїзд за кордон військовослужбовцю, який був у розшуку за СЗЧ.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що на початку лютого чоловік повідомив військовому, що може «допомогти» з виїздом за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Запевняв у надійності схеми та посилався на власні «зв’язки» зі співробітниками ДПСУ.
Крім того, додали правоохоронці, він обіцяв вплинути на працівників міграційної служби для оформлення «клієнту» нового закордонного паспорта.
«Надалі зловмисник розказав чоловіку про деталі схеми. План переправлення передбачав поїздку потягом до Луцька. Там «замовнику» мали забезпечити житло для переховування та очікування зміни прикордонних нарядів і «потрібного» моменту для втечі. Ділок гарантував, що українські прикордонники забезпечать безперешкодний виїзд з України, а білоруські — в’їзд на територію своєї держави, після чого «клієнт» зміг би дістатися Польщі», – з’ясували у прокуратурі.
Вартість повного пакета «послуг» чоловік оцінив у 19300 доларів, зазначили правоохоронці. У «прайс» входили організація незаконного виїзду, виготовлення закордонного паспорта, а також окрема «надбавка» за те, що клієнт перебував у статусі СЗЧ.
16 квітня правоохоронці затримали фігуранта після отримання обумовленої суми коштів.
Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та одержанні неправомірної вигоди. Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: військовий, виїзд, границя, Пісочин, схема;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Через Білорусь до Польщі за $19 тисяч: схема для військового на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 14:10;