Через Білорусь до Польщі за $19 тисяч: схема для військового на Харківщині

Правоохоронці затримали 40-річного мешканця селища Пісочин, який, за даними слідства, обіцяв організувати виїзд за кордон військовослужбовцю, який був у розшуку за СЗЧ.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що на початку лютого чоловік повідомив військовому, що може «допомогти» з виїздом за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Запевняв у надійності схеми та посилався на власні «зв’язки» зі співробітниками ДПСУ.

Крім того, додали правоохоронці, він обіцяв вплинути на працівників міграційної служби для оформлення «клієнту» нового закордонного паспорта.

«Надалі зловмисник розказав чоловіку про деталі схеми. План переправлення передбачав поїздку потягом до Луцька. Там «замовнику» мали забезпечити житло для переховування та очікування зміни прикордонних нарядів і «потрібного» моменту для втечі. Ділок гарантував, що українські прикордонники забезпечать безперешкодний виїзд з України, а білоруські — в’їзд на територію своєї держави, після чого «клієнт» зміг би дістатися Польщі», – з’ясували у прокуратурі.

Вартість повного пакета «послуг» чоловік оцінив у 19300 доларів, зазначили правоохоронці. У «прайс» входили організація незаконного виїзду, виготовлення закордонного паспорта, а також окрема «надбавка» за те, що клієнт перебував у статусі СЗЧ.

16 квітня правоохоронці затримали фігуранта після отримання обумовленої суми коштів.

Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та одержанні неправомірної вигоди. Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.