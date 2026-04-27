Подпольный цех «накрыли» в Харькове: что там изготовляли (фото, видео)

В Харькове в одном из гаражных кооперативов правоохранители обнаружили подпольный цех, где незаконно изготовляли сигареты.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в сентябре 2024 года местный предприниматель наладил бизнес по незаконному изготовлению табачных изделий. Для реализации плана он привлек двух знакомых.

«Дельци арендовали помещения гаражного кооператива, где фактически обустроили «подпольный цех» и самостоятельно изготовляли сигареты, не имея на это никаких лицензий. Они приобрели необходимое оборудование, а также наладили поставки табака и комплектующих через Интернет», – выяснили правоохранители.

Установлено, что предприниматель координировал процессы и занимался финансами, а его подельники отвечали за техническое обслуживание станков, осуществляли высушивание, ферментацию и измельчение табака. Готовую продукцию фасовали в полимерные зип-пакеты и картонные коробки под маркировкой вымышленных брендов. Продажа производилась в торговых павильонах по Харькову и отправлялась по почте по всей Украине.

23 апреля правоохранители провели 10 обысков в помещениях гаражного кооператива и четырех торговых павильонах, а также дома у фигурантов. Изъято: 40 тысяч сигарет, более 11,7 тыс. заготовок бумажных сигарет, 463,8 тыс. гильз для сигарет, 199 кг табака и восемь станков HVK.

По предварительным подсчетам, стоимость изъятой продукции и оборудования составляет около 2,5 млн грн.

Трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.