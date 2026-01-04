Смертельна ДТП на Харківщині: двоє загиблих через зіткнення автівок (фото)
Внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще двох травмовано в Богодухові, повідомляє Нацполіція.
Аварія за участі двох автівок сталася 3 січня близько 19:35 на перехресті в Богодухові.
Водій автомобіля Renault не надав перевагу в русі, коли виїжджав на перехрестя, тому сталося зіткнення з автівкою Chrysler, якою кермував 20-річний чоловік.
Внаслідок аварії загинули 56-річний водій Renault та 49-річна пасажирка. Водій Chrysler та 17-річний пасажир отримали забої.
Слідчі відкрили кримінальну справу через порушення правил безпеки дорожнього руху.
Обставини та причини аварії встановлюють.
Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2026 в 11:26