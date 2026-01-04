Live

Смертельна ДТП на Харківщині: двоє загиблих через зіткнення автівок (фото)

Події 11:26   04.01.2026
Оксана Якушко
Внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще двох травмовано в Богодухові, повідомляє Нацполіція.

Аварія за участі двох автівок сталася 3 січня близько 19:35 на перехресті в Богодухові.

Водій автомобіля Renault не надав перевагу в русі, коли виїжджав на перехрестя, тому сталося зіткнення з автівкою Chrysler, якою кермував 20-річний чоловік.

Внаслідок аварії загинули 56-річний водій Renault та 49-річна пасажирка. Водій Chrysler та 17-річний пасажир отримали забої.

Слідчі відкрили кримінальну справу через порушення правил безпеки дорожнього руху.

Обставини та причини аварії встановлюють.

Читайте також: Новини Харкова – головне 4 січня: пошуки тіл, бої в області

