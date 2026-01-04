Новини Харкова – головне 4 січня: пошуки тіл, бої в області
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:25
Де точилися бої на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни минулої доби 19 разів атакували позиції ЗСУ біля населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку села Ізбицького, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку росіяни 14 разів штурмували позиції ЗСУ біля Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки, Богуславки, Кучерівки та Курилівки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 22 рази, намагаючись прорватися біля Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік населених пунктів Ольгівка, Озерне, Дробишеве, Ставки.
8:00
Вночі близько 2 години рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї людини, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він наголосив, що рятувально-розшукові роботи на місці трагедії продовжуються.
