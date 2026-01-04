Live

Новини Харкова – головне 4 січня: пошуки тіл, бої в області

Події 09:06   04.01.2026
Оксана Якушко
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:25

Де точилися бої на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни минулої доби 19 разів атакували позиції ЗСУ біля населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку села Ізбицького, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни 14 разів штурмували позиції ЗСУ біля Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки, Богуславки, Кучерівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 22 рази, намагаючись прорватися біля Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік населених пунктів Ольгівка, Озерне, Дробишеве, Ставки.

8:00

Вночі близько 2 години рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї людини, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він наголосив, що рятувально-розшукові роботи на місці трагедії продовжуються.

