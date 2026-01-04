Сьогодні 4 січня 2026: яке свято та день в історії

4 січня 46 р. до н. е. сталася битва при Руспіні між військом Юлія Цезаря та прихильниками загиблого Помпея. У 1853-му свободу повернув собі афроамериканець Соломон Нортап – автор бестселера “Дванадцять років рабства”. У 1885-му провели першу вдалу операцію з видалення апендикса. У 1936-му вийшов перший хіт-парад журналу “Billboard” – список грамплатівок, які найкраще продавалися. У 1985-му народилася Бебі Коттон – перша дитина, яку виносила сурогатна мати. У 2010-му відкрили найвищий хмарочос у світі – Бурдж Халіфа.

Свята та пам’ятні дати 4 січня

4 січня у світі – Всесвітній день азбуки Брайля та Всесвітній день гіпнозу.

Також сьогодні: День Ньютона, День хіт-параду, День безплатного кошика квітів.

4 січня в історії

4 січня 46 року до н. е. відбулася битва при Руспіні (у римській провінції біля Африки). У ній зійшлися війська Гая Юлія Цезаря із прихильниками вже вбитого на той час Гнея Помпея Великого. Прихильників Помпея у цій битві очолював Тит Лабієн. Колись він був одним із найкращих і довірених полководців Цезаря. Гай Юлій зробив його своїм легатом, намісником у Цизальпінській Галлії. Однак, коли Цезар у 49 році до нашої ери вирішив іти на Рим, ці дії його давній бойовий товариш не підтримав.

Лабієн вирушив до Помпея, та ще й привів із собою близько 4000 галльських і німецьких кіннотників. Надалі він бився за оптиматів (тобто консерваторів, які спочатку виступали за владу сенатської аристократії в Римі, а процесі Громадянської війни стали захисниками самого республіканського ладу). Після смерті Помпея цей політичний рух та його війська очолили його сини.

Щоб знищити опір оптиматів в Африці, Цезар із грудня збирав війська на Сицилії, з якими згодом вирушив морем. Однак частина кораблів збилася з курсу, тож на берег одночасно вийшли далеко не всі. Сил не вистачало, тож Цезар уже на місці збирав поповнення. Для цього отаборився біля міста Руспіна. А 4 січня полководець вирушив на пошуки фуражу, взявши із собою частину воїнів. Вони виявили ворожу переправу. Тоді Цезар наказав підтягнути війська, але їхні сили все одно виявилися значно меншими, ніж у помпеянців на чолі з Лабієном. Попри це, під час бою війську Цезаря вдалося прорвати оточення та змусити частину воїнів Лабієна відступити. Але врешті-решт нападники відійшли й самі, завдавши помпеянцям дуже значних втрат. Надалі військо Цезаря повернулося до табору та продовжувало його зміцнювати й підтягувати підкріплення – розбити тих, хто вдерся в Африку, вчасно та вигнати з континенту республіканцям не вдалося.

4 січня 1853 року свободу повернув Соломон Нортап – афроамериканський скрипаль, якого викрали та продали в рабство. Його мемуари “Дванадцять років рабства” стали бестселером. Докладніше.

4 січня 1885 року в США доктор Вільям Грант провів першу у світі успішну операцію з видалення апендикса. Докладніше.

4 січня 1936 року американський журнал “Billboard” надрукував перший хіт-парад. Це був перелік грамплатівок, що найбільш розкуповуються. Його очолив джазовий скрипаль Джо Венуті з мелодією “Stop! Look! Listen!” Докладніше.

4 січня 1943 року американський журнал “Time” , підбиваючи підсумки 1942 року, назвав “людиною року” Сталіна. Докладніше.

4 січня 1985 року в Лондоні народилася Бебі Коттон – перша дитина, яку виносила сурогатна мати. Докладніше.

4 січня 1992 року Албанія та Узбекистан визнали незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.

4 січня 2010 року відкрили найвищий хмарочос у світі – Бурдж Халіфа. Докладніше.

Церковне свято

4 січня християни відзначають Собор 70 апостолів. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 4 січня, таким буде наступний жовтень.

Якщо на даху багато бурульок, то літо буде врожайним.

Якщо в печі швидко розгорається вогонь – чекайте на похолодання.

Що не можна робити 4 січня

Не можна лаяти та бити тварин.

Не можна вишивати зеленими та синіми нитками.

Не можна ходити по будинку босоніж.