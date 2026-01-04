Live

Сегодня 4 января 2026: какой праздник и день в истории

4 января 46 года до н. э. произошла битва при Руспине между войском Юлия Цезаря и сторонниками погибшего Помпея. В 1853-м свободу вернул себе афроамериканец Соломон Нортап – автор бестселлера «Двенадцать лет рабства». В 1885-м провели первую удачную операцию по удалению аппендикса. В 1936-м вышел первый хит-парад журнала «Billboard» – список грампластинок, которые лучше продавались. В 1985-м родилась Бэби Коттон – первый ребенок, которого выносила суррогатная мать. В 2010-м открыли самый высокий небоскреб в мире – Бурдж-Халифа.

Праздники и памятные даты 4 января

4 января в мире – Всемирный день азбуки Брайля и Всемирный день гипноза.

Также сегодня: День Ньютона, День хит-парада, День бесплатной корзины цветов.

4 января в истории

4 января 46 года до н. э. произошла битва при Руспине (в римской провинции на территории Африки). В ней сошлись войска Гая Юлия Цезаря со сторонниками уже убитого на тот момент Гнея Помпея Великого. Сторонников Помпея в этой битве возглавлял Тит Лабиен. Когда-то он был одним из самых лучших и доверенных полководцев Цезаря. Гай Юлий сделал его своим легатом, наместником в Цизальпинской Галлии. Однако, когда Цезарь в 49 году до нашей эры решил идти на Рим, эти действия его давний боевой товарищ не поддержал.

Гай Юлий Цезарь пересекает Рубикон
Цезарь пересекает Рубикон. Иллюстрация: Jacob Abbott

Лабиен отправился к Помпею, да еще и привел с собой около 4000 галльских и германских конников. В дальнейшем он сражался за оптиматов (т.е. консерваторов, которые вначале выступали за власть сенатской аристократии в Риме, а в процессе Гражданской войны стали защитниками самого республиканского строя). После смерти Помпея это политическое движение и его войска возглавили его сыновья.

Чтобы уничтожить сопротивление оптиматов в Африке, Цезарь с декабря собирал войска на Сицилии, с которыми впоследствии отправился по морю. Однако часть кораблей сбилась с курса, так что на берег одновременно вышли далеко не все. Сил не хватало, так что Цезарь уже на месте собирал пополнение. Для это разбил лагерь у города Руспина. А 4 января полководец отправился на поиски фуража, взяв с собой часть воинов. Они обнаружили вражескую переправу. Тогда Цезарь отдал приказ подтянуть войска, но их силы все равно оказались существенно меньше, чем у помпеянцев во главе с Лабиеном. Несмотря на это, во время боя войску Цезаря удалось прорвать окружение и заставить часть воинов Лабиена отступить. Но в конце концов нападавшие отошли и сами, нанеся помпеянцам очень значительные потери. В дальнейшем войско Цезаря вернулось в лагерь и продолжало его укреплять и подтягивать подкрепления – разбить его своевременно и выгнать из Африки республиканцам не удалось.

4 января 1853 года свободу вернул Соломон Нортап – афроамериканский скрипач, которого похитили и продали в рабство. Его мемуары «Двенадцать лет рабства» стали бестселлером. Подробнее.

Автор "12 лет рабства" Соломон Нортап
Соломон Нортап на гравюре в первом издании его «Двенадцати лет рабства» (1853). Автор изображения Фредерик М. Коффин (гравировка — Натаниель Орр)

4 января 1885 года в США доктор Уильям Грант провел первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса. Подробнее.

4 января 1936 года американский журнал «Billboard» напечатал первый хит-парад. Это был перечень наиболее раскупаемых грампластинок. Его возглавил джазовый скрипач Джо Венути с мелодией «Stop! Look! Listen!» Подробнее.

4 января 1943 года американский журнал «Time», подводя итоги 1942 года, назвал «человеком года» Сталина. Подробнее.

4 января 1985 года в Лондоне родилась Бэби Коттон – первый ребенок, которого выносила суррогатная мать. Подробнее.

4 января 1992 года Албания и Узбекистан признали независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем.

4 января 2010 года открыли самый высокий небоскреб в мире – Бурдж-Халифа. Подробнее.

Церковный праздник

4 января отмечают Собор 70 апостолов. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 4 января, таковым будет следующий октябрь.

Если на крыше много сосулек, то лето будет урожайным.

Если в печи быстро разгорается огонь – ждите похолодания.

Что нельзя делать 4 января

Нельзя ругать и бить животных.

Нельзя вышивать зелеными и синими нитками.

Нельзя ходить по дому босиком.

Автор: Оксана Горун
