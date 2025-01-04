Сегодня 4 января: какой праздник и день в истории

4 января 1853 года свободу вернул себе афроамериканец Соломон Нортап — автор бестселлера «Двенадцать лет рабства». В 1885-м провели первую удачную операцию по удалению аппендикса. В 1936-м вышел первый хит-парад журнала “Billboard” – список грампластинок, которые лучше всего продавались. В 1985-м родилась Бэби Коттон – первый ребенок, которого выносила суррогатная мать. В 2010-м открыли самый высокий небоскреб в мире – Бурдж-Халифа.

Праздники и памятные даты 4 января

4 января в мире – Всемирный день азбуки Брайля.

Также сегодня: День Ньютона, Всемирный день гипноза, День хит-парада.

4 января в истории

4 января 1853 года свободу вернул Соломон Нортап – афроамериканский скрипач, которого похитили и продали в рабство. Его мемуары «Двенадцать лет рабства» стали бестселлером.

Соломон был сыном освобожденного раба и свободной женщины. Он жил на Севере США – в штате Нью-Йорк, где владел фермой – наследством от родителей. Он был профессиональным скрипачом, со временем женился, продал ферму и зарабатывал, играя на скрипке в отелях и кафе города Сарагоса-Спрингс. У супругов Нортап родилось трое детей, и постепенно потребность в деньгах росла. В 1841 году жена Соломона получила работу шеф-повара в кафе в соседнем городе – и уехала. Детей временно передали их тете, а Соломон стал искать работу на туристический сезон. В этот момент он и попал в сети работорговцев. Двое мужчин, познакомившись с Нортапом, рассказали, что они — циркачи, и предложили ему работу скрипача на нескольких спектаклях их цирка в Нью-Йорке. Однако, когда они прибыли в Нью-Йорк, похитители убедили Соломона ехать дальше – работать в цирке в Вашингтоне (округ Колумбия), то есть на рабовладельческой территории. Заманивали большой зарплатой, а по дороге даже сделали остановку, чтобы Соломон смог получить копию своих «свободных документов», подтверждающих, что он не раб. Все это, конечно, оказалось большой ложью.

В Вашингтоне, куда они прибыли, на тот момент был один из самых больших в стране невольничьих рынков. Продавали на нем не только рабов, но и свободных афроамериканцев, похищенных – так же как Соломон. «Живой товар» заставляли забыть о своих правах разными способами: иногда угрозами, иногда физическим насилием; часто похищали детей, которых проще было запугать. В случае с Нортапом, похитители воспользовались наркотиками – и продали его в неадекватном состоянии местному работорговцу как якобы «беглого раба». В дальнейшем его неоднократно избивали, но в конце концов отправили на корабле в Новый Орлеан с партией других рабов. В пути Нортап смог убедить одного из моряков отправить письмо своему другу детства – адвокату, с сообщением о том, что с ним произошло, и просьбой о помощи. Тот обратился за помощью к местному губернатору, но определить местонахождение Соломона сразу не смогли.

Сам скрипач-неудачник между тем переходил от одного рабовладельца к другому. И наконец оказался у жестокого поработителя Эдвина Эппса – владельца хлопковых плантаций, бичевавшего рабов. В 1852 году в имении Эппса появился странствующий плотник из Канады Сэмюэл Басс, который в конце концов и помог Соломону. Плотник отправил по просьбе раба несколько писем его друзьям и знакомым «по свободной жизни», информируя тех, что Соломон жив и где он находится. Это было рискованно для Басса, ведь на Юге общественное мнение было на стороне поработителей, а не рабов. Одно из писем получила жена Нортапа, она подключила к процессу того же адвоката, который не смог найти Соломона сразу после похищения. Он обратился к губернатору штата Нью-Йорк. После длительных бюрократических процедур и поисков, на ферму Эппса явился шериф штата, чтобы забрать Нортапа и сообщить ему, что он — вновь свободный человек.

Вернувшись в Нью-Йорк, Соломон написал и издал в том же 1953 году мемуары «Двенадцать лет рабства» – с литературной частью ему помог местный юрист и писатель Дэвид Уилсон.

«В период, когда вопросы рабства вызвали дебаты, а роман «Хижина дяди Тома» (1852) Гарриет Бичер-Стоу был бестселлером, книга Нортапа разошлась тиражом в 30 000 экземпляров в течение трех лет, став также бестселлером. Нортап путешествовал и провел лекционный тур по северо-восточным штатам, чтобы рассказать свою историю. Его мемуары стали основой для других книг о нем», – пишет англоязычная Википедия.

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Церковный праздник

4 января отмечают Собор 70 апостолов. Он был установлен Православной церковью для того, чтобы показать равночестие каждого из семидесяти и предотвратить разногласия в их почитании. Помимо празднования Собора святых апостолов, каждого из них почитают в течение года. Апостолы проповедовали христианство в первом веке по разным странам. Многие пострадали за Христа – стали мучениками или находились в заключении.

Народные приметы

Какая погода 4 января, таковым будет следующий октябрь.

Если на крыше много сосулек, то лето будет урожайным.

Если в печи быстро разгорается огонь – ждите похолодания.

Что нельзя делать 4 января

Нельзя ругать и бить животных.

Нельзя вышивать зелеными и синими нитками.

Нельзя ходить по дому босиком.