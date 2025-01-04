Сьогодні 4 січня: яке свято та день в історії

4 січня 1853 року свободу повернув собі афроамериканець Соломон Нортап – автор бестселера “Дванадцять років рабства”. У 1885-му провели першу вдалу операцію з видалення апендикса. У 1936-му вийшов перший хіт-парад журналу “Billboard” – список грамплатівок, які найкраще продавалися. У 1985-му народилася Бебі Коттон – перша дитина, яку виносила сурогатна мати. У 2010-му відкрили найвищий хмарочос у світі – Бурдж Халіфа.

Свята та пам’ятні дати 4 січня

4 січня у світі – Всесвітній день абетки Брайля.

Також сьогодні День Ньютона, Всесвітній день гіпнозу, День хіт-параду.

4 січня в історії

4 січня 1853 року свободу повернув Соломон Нортап – афроамериканський скрипаль, якого викрали та продали в рабство. Його мемуари “Дванадцять років рабства” стали бестселером.

Соломон був сином звільненого раба та вільної жінки. Він жив на Півночі США – у штаті Нью-Йорк, де володів фермою – спадком від батьків. Він був професійним скрипалем, згодом одружився, продав ферму та заробляв, граючи на скрипці в готелях та кафе міста Сарагоса-Спрінгс. У подружжя Нортап народилося троє дітей, і поступово потреба в грошах зростала. У 1841-му дружина Соломона отримала роботу шеф-кухаря в кафе в сусідньому місті – і поїхала. Дітей тимчасово передали їх тітці, а Соломон почав шукати роботу на туристичний сезон. У цей момент він і потрапив до тенет работоргівців. Двоє чоловіків, познайомившись із Нортапом, розповіли, що вони – циркачі, та запропонували йому роботу скрипаля на кількох спектаклях їхнього цирку в Нью-Йорку. Однак, коли вони прибули до Нью-Йорка, викрадачі переконали Соломона їхати далі – працювати у цирку у Вашингтоні (округ Колумбія), тобто на рабовласницькій території. Заманювали великою зарплатою, а дорогою навіть зробили зупинку, щоб Соломон зміг отримати копію своїх “вільних документів”, що підтверджують, що він не раб. Усе це, звичайно, виявилося великою брехнею.

У Вашингтоні, куди вони прибули, на той момент був один із найбільших у країні невільницьких ринків. Продавали на ньому не лише рабів, а й вільних афроамериканців, яких викрали – так само як Соломона. “Живий товар” змушували забути про свої права різними способами: іноді погрозами, іноді фізичним насильством; часто викрадали дітей, яких простіше було залякати. У випадку з Нортапом, викрадачі скористалися наркотиками – та продали його в неадекватному стані місцевому работорговцю як нібито раба-втікача. Надалі його неодноразово били, але зрештою відправили на кораблі до Нового Орлеану з партією інших рабів. Дорогою Нортап зміг переконати одного з моряків надіслати листа своєму другу дитинства – адвокату, з повідомленням про те, що з ним сталося, та проханням про допомогу. Той звернувся по допомогу до місцевого губернатора, але визначити місцеперебування Соломона одразу не змогли.

Сам скрипаль-невдаха тим часом переходив від одного рабовласника до іншого. І нарешті опинився в жорстокого поневолювача Едвіна Еппса – власника бавовняних плантацій, який бичував рабів. У 1852 році в маєтку Еппса з’явився мандрівний тесля з Канади Семюел Басс, який зрештою і допоміг Соломонові. Тесля відправив на прохання раба кілька листів його друзям і знайомим “з вільного життя”, інформуючи тих, що Соломон живий і де він. Це було ризиковано для Басса, адже на Півдні громадська думка була на боці поневолювачів, а не рабів. Один із листів отримала дружина Нортапа, вона залучила в процес того ж адвоката, який не зміг знайти Соломона одразу після викрадення. Він звернувся до губернатора штату Нью-Йорк. Після тривалих бюрократичних процедур і пошуків, на ферму Еппса прийшов шериф штату, щоб забрати Нортапа та повідомити йому, що він – знову вільна людина.

Повернувшись до Нью-Йорка, Соломон написав і видав у тому ж 1953 році мемуари “Дванадцять років рабства” – з літературною частиною йому допоміг місцевий юрист і письменник Девід Вілсон.

“У період, коли питання рабства викликали дебати, а роман “Хатина дядька Тома” (1852) Гаррієт Бічер-Стоу був бестселером, книга Нортапа розійшлася тиражем в 30 000 примірників протягом трьох років, ставши також бестселером. Нортап подорожував і відправився в лекційний тур північно-східними штатами, щоб розповісти свою історію та продати книги. Мемуари стали основою для інших книг про нього”, – пише англомовна Вікіпедія.

4 січня 1885 року в США доктор Вільям Грант провів першу у світі успішну операцію з видалення апендикса. Докладніше.

4 січня 1936 року американський журнал “Billboard” надрукував перший хіт-парад. Це був перелік грамплатівок, що найбільш розкуповуються. Його очолив джазовий скрипаль Джо Венуті з мелодією “Stop! Look! Listen!” Докладніше.

4 січня 1943 року американський журнал “Time” , підбиваючи підсумки 1942 року, назвав “людиною року” Сталіна. Докладніше.

4 січня 1985 року в Лондоні народилася Бебі Коттон – перша дитина, яку виносила сурогатна мати. Докладніше.

4 січня 1992 року Албанія та Узбекистан визнали незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.

4 січня 2010 року відкрили найвищий хмарочос у світі – Бурдж Халіфа. Докладніше.

Церковне свято

4 січня християни відзначають Собор 70-ти апостолів. Він був встановлений Православною церквою для того, щоб показати рівночестя кожного з сімдесяти та запобігти розбіжностям у їхньому шануванні. Крім святкування Собору святих апостолів, кожного з них окремо вшановують протягом року. Апостоли проповідували християнство у першому столітті по різних країнах. Багато з них постраждали за Христа – стали мучениками або перебували в ув’язненні.

Народні прикмети

Яка погода 4 січня, таким буде наступний жовтень.

Якщо на даху багато бурульок, то літо буде врожайним.

Якщо в печі швидко розгорається вогонь – чекайте на похолодання.

Що не можна робити 4 січня

Не можна лаяти та бити тварин.

Не можна вишивати зеленими та синіми нитками.

Не можна ходити по будинку босоніж.