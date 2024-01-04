Сьогодні 4 січня: яке свято та день в історії

4 січня 1885 року провели першу вдалу операцію з видалення апендикса. 1936-го вийшов перший хіт-парад журналу “Billboard” – перелік грамплатівок, які найкраще продавалися. 1985-го народилася Бебі Коттон – перша дитина, яку виносила сурогатна мати. 2010-го відкрили найвищий хмарочос у світі – Бурдж Халіфа.

Свята та пам’ятні дати 4 січня

4 січня – Всесвітній день абетки Брайля.

Також відзначають День хіт-параду, День фундука, День безплатного кошика квітів, Всесвітній день гіпнозу, День Ньютона (4 січня народився знаменитий учений).

4 січня в історії

4 січня 1885 року в США доктор Вільям Грант провів першу у світі успішну операцію з видалення апендикса. До цього запалення апендикса зазвичай було смертним вироком для хворого. Лікар Вільям Грант вирішив ризикнути заради порятунку 22-річної дівчини Мері Гертсайд. Він провів їй хірургічне втручання. Операція та післяопераційний період пройшли успішно, й пацієнтка згодом виписалася додому. Але всесвітнє визнання такий тип операцій отримав пізніше – у 1902 році, коли апендикс успішно вирізали англійському королю Едуарду VII. Це стало світовою сенсацією.

4 січня 1936 року американський журнал “Billboard” надрукував перший хіт-парад. Це був перелік грамплатівок, що найбільш розкуповуються. Його очолив джазовий скрипаль Джо Венуті з мелодією “Stop! Look! Listen!”

До цього журнал, що зараз асоціюється насамперед саме з хіт-парадами, існував уже близько 40 років. На початку своєї історії він писав про індустрію розваг. З 1909-го висвітлював події у світі кіно, з 1920-х писав про розвиток радіо. Загалом “Billboard” швидко та якісно реагував на розвиток сучасних медіа, тому залишався у топі видань протягом своєї історії та залишається там зараз. З 1936 року журнал почав друкувати щоденні хіт-паради. Нині їх уже кілька десятків. Головні та найвідоміші – “Billboard Hot 100” та “Billboard Top 200”. Перший визначає 100 синглів, що найбільше продаються; другий – 200 найпопулярніших у покупців музичних альбомів за попередній тиждень.

4 січня 1943 року американський журнал “Time” , підбиваючи підсумки 1942 року, назвав “людиною року” Сталіна.

Слід зауважити, що це вже було вдруге. Вперше Сталін став людиною року за результатами 1939-го, коли СРСР підписав з нацистами пакт про ненапад, ставши партнером Гітлера і змінивши баланс сил у світі. 1943-го свій вибір редакція “Time” пояснила так: “Ні кроку назад!.. 1942 рік був роком крові та сили. Людина, чиє ім’я означає “сталь”, та, чий словниковий запас англійською мовою включає слова “крутий хлопець” – це людина 1942 року. Тільки Йосип Сталін знає, наскільки близька була Росія до розгрому в 1942 році. І лише Йосип Сталін знає, як йому вдалося врятувати Росію. Йосип Сталін переміг. Він і є той “крутий хлопець”.

4 січня 1985 року в Лондоні народилася Бебі Коттон – перша дитина, яку виносила сурогатна мати.

Кім Коттон, яка погодилася на сурогатне материнство, отримала 6500 фунтів стерлінгів. Вона народила дитину для безплідної шведської пари. Батьків, яким вона віддала дитину, Коттон ніколи не бачила – такою була умова контракту від американського агентства. І батьки дитини, і сама дівчинка й досі залишаються анонімними. В інтерв’ю “Daily Mail” через 30 років після події місис Коттон зізналася, що ставлення до неї американського агентства було “огидним”, а вона сама – “наївною”, коли погодилася на такі умови.

“Я завжди відчуваю змішані емоції в день народження Бебі Коттон. Це складне, сумне почуття. Я почуваюся дуже обдуреною, адже я ніколи не зустрічала її батьків. Радість передати дитину та побачити радість на обличчях… У мене нічого не було. Це сумна частина”, – поділилася жінка.

Кім не просто виносила “чужу” дитину. Біологічно – вона є матір’ю дівчинки, адже для запліднення використовували її яйцеклітину та сперму чоловіка, чия дружина була безплідною. На момент народження Бебі місис Коттон вже виховувала двох своїх дітей. 2015-го – на момент запису інтерв’ю – Кім уже була бабусею п’ятьох онуків. І ще раз народжувала не для себе – 1991-го вона стала сурогатною матір’ю двійнят, яких виносила для безплідної подруги.

4 січня 1992 року Албанія та Узбекистан визнали незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.

4 січня 2010 року відкрили найвищий хмарочос у світі – Бурдж Халіфа.

Ця будівля – найвища з усіх, що коли-небудь існували у світі. До цього рекорд належав Варшавській радіощоглі, що впала в 1991 році. Висота Бурдж Халіфа 828 метрів. Цю цифру тримали у секреті до відкриття, заявляючи менші показники. У хмарочосі 163 поверхи. 180 метрів висоти припадають на найдовший у світі шпиль. На етапі будівництва будівля називалася Бурдж Дубай (“Дубайська вежа”), проте, відкриваючи її, правитель емірату Дубай шейх Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум перейменував хмарочос, присвятивши його шейху Халіфі ібн Заїду Аль Нахайяну.

Церковне свято

4 січня християни відзначають Собор 70-ти апостолів. Він був встановлений Православною церквою для того, щоб показати рівночестя кожного з сімдесяти та запобігти розбіжностям у їхньому шануванні. Крім святкування Собору святих апостолів, кожного з них окремо вшановують протягом року. Апостоли проповідували християнство у першому столітті по різних країнах. Багато з них постраждали за Христа – стали мучениками або перебували в ув’язненні.

Народні прикмети

Яка погода 4 січня, таким буде наступний жовтень.

Якщо на даху багато бурульок, то літо буде врожайним.

Якщо в печі швидко розгорається вогонь – чекайте на похолодання.

Що не можна робити 4 січня

Не можна лаяти та бити тварин.

Не можна вишивати зеленими та синіми нитками.

Не можна ходити по будинку босоніж.