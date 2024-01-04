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Сегодня 4 января: какой праздник и день в истории

Культура 06:00   04.01.2024
Оксана Горун
Сегодня 4 января: какой праздник и день в истории

4 января 1885 года провели первую удачную операцию по удалению аппендикса. В 1936-м вышел первый хит-парад журнала «Billboard» – перечень грампластинок, которые лучше всего продавались. В 1985-м родилась Бэби Коттон – первый ребенок, которого выносила суррогатная мать. В 2010-м открыли самый высокий небоскреб в мире – Бурдж-Халифа.

Праздники и памятные даты 4 января

4 января – Всемирный день азбуки Брайля.

Также отмечают: День хит-парада, День фундука, День бесплатной корзины цветов, Всемирный день гипноза, День Ньютона (4 января родился знаменитый ученый).

4 января в истории

4 января 1885 года в США доктор Уильям Грант провел первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса. До этого воспаление аппендикса обычно являлось смертным приговором для больного. Доктор Уильям Грант решил рискнуть ради спасения 22-летней девушки Мэри Гертсайд. Он провел ей хирургическое вмешательство. Операция и послеоперационный период прошли успешно, и пациентка со временем выписалась домой. Но всемирное признание такой тип операций получил позже – в 1902 году, когда аппендикс успешно вырезали английскому королю Эдуарду VII. Это стало мировой сенсацией.

4 января 1936 года американский журнал «Billboard» напечатал первый хит-парад. Это был перечень наиболее раскупаемых грампластинок. Его возглавил джазовый скрипач Джо Венути с мелодией «Stop! Look! Listen!»

До этого журнал, сейчас ассоциирующийся в первую очередь именно с хит-парадами, существовал уже около 40 лет. В начале своей истории он писал об индустрии развлечений. С 1909-го освещал события в мире кино, с 1920-х писал о развитии радио. В целом «Billboard» быстро и качественно реагировал на развитие современных медиа, поэтому оставался в топе изданий на протяжении своей истории и остается там сейчас. С 1936-го журнал начал печатать ежедневные хит-парады. Сейчас их уже несколько десятков. Главные и наиболее известные — «Billboard Hot 100» и «Billboard Top 200». Первый определяет 100 наиболее продаваемых синглов; второй – 200 самых популярных у покупателей музыкальных альбомов за предыдущую неделю.

4 января 1943 года американский журнал «Time», подводя итоги 1942 года, назвал «человеком года» Сталина.

сталин на обложке Time 1943 год
Фото: content.time.com

Следует заметить, что это уже было второй раз. Впервые Сталин стал человеком года по результатам 1939-го, когда СССР подписал с нацистами пакт о ненападении, став партнером Гитлера и изменил баланс сил в мире. В 1943-м свой выбор редакция «Time» объяснила так: «Ни шагу назад!.. 1942 год был годом крови и силы. Человек, чье имя означает «сталь», тот, чей словарный запас на английском языке включает слова «крутой парень» — это человек 1942 года. Только Иосиф Сталин знает, насколько близка была Россия к разгрому в 1942 году. И только Иосиф Сталин знает, как ему удалось спасти Россию. Иосиф Сталин победил. Он и есть тот «крутой парень».

4 января 1985 года в Лондоне родилась Бэби Коттон – первый ребенок, которого выносила суррогатная мать.

Суррогатная мать Ким Коттон с дочкой
Фото: dailymail.co.uk

Ким Коттон, согласившаяся на суррогатное материнство, получила 6500 фунтов стерлингов. Она родила ребенка для бесплодной шведской пары. Родителей, которым она отдала ребенка, Коттон никогда не видела – таково было условие контракта от американского агентства. И родители ребенка, и сама девочка до сих пор остаются анонимными. В интервью «Daily Mail» через 30 лет после происшествия миссис Коттон призналась, что отношение к ней американского агентства было «отвратительным», а она сама – «наивной», когда согласилось на такие условия.

«Я всегда испытываю смешанные эмоции в день рождения Бэби Коттон. Это сложное, грустное чувство. Я чувствую себя очень обманутой, ведь я никогда не встречала ее родителей. Радость передать ребенка и увидеть радость на лицах… У меня ничего не было. Это печальная часть», – поделилась женщина.

Ким Коттон в 2015 году
Фото: dailymail.co.uk

Ким не просто выносила «чужого» ребенка. Биологически – она является матерью девочки, ведь для оплодотворения использовали ее яйцеклетку и сперму мужчины, чья жена была бесплодной. К моменту рождения Бэби миссис Коттон уже воспитывала двоих собственных детей. В 2015-м – на момент записи интервью – Ким уже была бабушкой пятерых внуков. И еще раз рожала не для себя – в 1991-м она стала суррогатной матерью двойни, которую выносила для бесплодной подруги.

4 января 1992 года Албания и Узбекистан признали независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем.

4 января 2010 года открыли самый высокий небоскреб в мире – Бурдж-Халифа.

Бурдж-Халифа в Дубае
Фото: Nepenthes

Это здание – самое высокое из всех, когда-либо существовавших в мире. До этого рекорд принадлежал Варшавской радиомачте, упавшей в 1991 году. Высота Бурдж-Халифа 828 метров. Эту цифру держали в секрете до открытия, заявляя меньшие показатели. В небоскребе 163 этажа. 180 метров высоты приходятся на самый длинный в мире шпиль. На этапе строительства здание называлось Бурдж-Дубай («Дубайская башня»), однако, открывая ее, правитель эмирата Дубай шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум переименовал небоскреб, посвятив его шейху Халифе ибн Заиду Аль Нахайяну.

Церковный праздник

4 января христиане отмечают Собор 70 апостолов. Он был установлен Православной церковью для того, чтобы показать равночестие каждого из семидесяти и предотвратить разногласия в их почитании. Помимо празднования Собора святых апостолов, каждого из них почитают в течение года. Апостолы проповедовали христианство в первом веке по разным странам. Многие пострадали за Христа – стали мучениками или находились в заключении.

Народные приметы

Какая погода 4 января, таковым будет следующий октябрь.

Если на крыше много сосулек, то лето будет урожайным.

Если в печи быстро разгорается огонь – ждите похолодания.

Что нельзя делать 4 января

Нельзя ругать и бить животных.

Нельзя вышивать зелеными и синими нитками.

Нельзя ходить по дому босиком.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 января 1885 года провели первую удачную операцию по удалению аппендикса. В 1936-м вышел первый хит-парад журнала «Billboard» – перечень грампластинок, которые лучше всего продавались".