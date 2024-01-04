Сегодня 4 января: какой праздник и день в истории

4 января 1885 года провели первую удачную операцию по удалению аппендикса. В 1936-м вышел первый хит-парад журнала «Billboard» – перечень грампластинок, которые лучше всего продавались. В 1985-м родилась Бэби Коттон – первый ребенок, которого выносила суррогатная мать. В 2010-м открыли самый высокий небоскреб в мире – Бурдж-Халифа.

Праздники и памятные даты 4 января

4 января – Всемирный день азбуки Брайля.

Также отмечают: День хит-парада, День фундука, День бесплатной корзины цветов, Всемирный день гипноза, День Ньютона (4 января родился знаменитый ученый).

4 января в истории

4 января 1885 года в США доктор Уильям Грант провел первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса. До этого воспаление аппендикса обычно являлось смертным приговором для больного. Доктор Уильям Грант решил рискнуть ради спасения 22-летней девушки Мэри Гертсайд. Он провел ей хирургическое вмешательство. Операция и послеоперационный период прошли успешно, и пациентка со временем выписалась домой. Но всемирное признание такой тип операций получил позже – в 1902 году, когда аппендикс успешно вырезали английскому королю Эдуарду VII. Это стало мировой сенсацией.

4 января 1936 года американский журнал «Billboard» напечатал первый хит-парад. Это был перечень наиболее раскупаемых грампластинок. Его возглавил джазовый скрипач Джо Венути с мелодией «Stop! Look! Listen!»

До этого журнал, сейчас ассоциирующийся в первую очередь именно с хит-парадами, существовал уже около 40 лет. В начале своей истории он писал об индустрии развлечений. С 1909-го освещал события в мире кино, с 1920-х писал о развитии радио. В целом «Billboard» быстро и качественно реагировал на развитие современных медиа, поэтому оставался в топе изданий на протяжении своей истории и остается там сейчас. С 1936-го журнал начал печатать ежедневные хит-парады. Сейчас их уже несколько десятков. Главные и наиболее известные — «Billboard Hot 100» и «Billboard Top 200». Первый определяет 100 наиболее продаваемых синглов; второй – 200 самых популярных у покупателей музыкальных альбомов за предыдущую неделю.

4 января 1943 года американский журнал «Time», подводя итоги 1942 года, назвал «человеком года» Сталина.

Следует заметить, что это уже было второй раз. Впервые Сталин стал человеком года по результатам 1939-го, когда СССР подписал с нацистами пакт о ненападении, став партнером Гитлера и изменил баланс сил в мире. В 1943-м свой выбор редакция «Time» объяснила так: «Ни шагу назад!.. 1942 год был годом крови и силы. Человек, чье имя означает «сталь», тот, чей словарный запас на английском языке включает слова «крутой парень» — это человек 1942 года. Только Иосиф Сталин знает, насколько близка была Россия к разгрому в 1942 году. И только Иосиф Сталин знает, как ему удалось спасти Россию. Иосиф Сталин победил. Он и есть тот «крутой парень».

4 января 1985 года в Лондоне родилась Бэби Коттон – первый ребенок, которого выносила суррогатная мать.

Ким Коттон, согласившаяся на суррогатное материнство, получила 6500 фунтов стерлингов. Она родила ребенка для бесплодной шведской пары. Родителей, которым она отдала ребенка, Коттон никогда не видела – таково было условие контракта от американского агентства. И родители ребенка, и сама девочка до сих пор остаются анонимными. В интервью «Daily Mail» через 30 лет после происшествия миссис Коттон призналась, что отношение к ней американского агентства было «отвратительным», а она сама – «наивной», когда согласилось на такие условия.

«Я всегда испытываю смешанные эмоции в день рождения Бэби Коттон. Это сложное, грустное чувство. Я чувствую себя очень обманутой, ведь я никогда не встречала ее родителей. Радость передать ребенка и увидеть радость на лицах… У меня ничего не было. Это печальная часть», – поделилась женщина.

Ким не просто выносила «чужого» ребенка. Биологически – она является матерью девочки, ведь для оплодотворения использовали ее яйцеклетку и сперму мужчины, чья жена была бесплодной. К моменту рождения Бэби миссис Коттон уже воспитывала двоих собственных детей. В 2015-м – на момент записи интервью – Ким уже была бабушкой пятерых внуков. И еще раз рожала не для себя – в 1991-м она стала суррогатной матерью двойни, которую выносила для бесплодной подруги.

4 января 1992 года Албания и Узбекистан признали независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем.

4 января 2010 года открыли самый высокий небоскреб в мире – Бурдж-Халифа.

Это здание – самое высокое из всех, когда-либо существовавших в мире. До этого рекорд принадлежал Варшавской радиомачте, упавшей в 1991 году. Высота Бурдж-Халифа 828 метров. Эту цифру держали в секрете до открытия, заявляя меньшие показатели. В небоскребе 163 этажа. 180 метров высоты приходятся на самый длинный в мире шпиль. На этапе строительства здание называлось Бурдж-Дубай («Дубайская башня»), однако, открывая ее, правитель эмирата Дубай шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум переименовал небоскреб, посвятив его шейху Халифе ибн Заиду Аль Нахайяну.

Церковный праздник

4 января христиане отмечают Собор 70 апостолов. Он был установлен Православной церковью для того, чтобы показать равночестие каждого из семидесяти и предотвратить разногласия в их почитании. Помимо празднования Собора святых апостолов, каждого из них почитают в течение года. Апостолы проповедовали христианство в первом веке по разным странам. Многие пострадали за Христа – стали мучениками или находились в заключении.

Народные приметы

Какая погода 4 января, таковым будет следующий октябрь.

Если на крыше много сосулек, то лето будет урожайным.

Если в печи быстро разгорается огонь – ждите похолодания.

Что нельзя делать 4 января

Нельзя ругать и бить животных.

Нельзя вышивать зелеными и синими нитками.

Нельзя ходить по дому босиком.