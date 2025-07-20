Сегодня 20 июля: какой праздник и день в истории

20 июля в Украине — День шахмат и День металлурга. В 1402-м произошло Ангорское сражение, в котором Тимур (Тамерлан) разбил султана Баязида I. В 1917-м подписали Корфскую декларацию, запустившую процесс создания Югославии. В 1944-м немецкие заговорщики реализовали наиболее успешное покушение на Гитлера. В 1969-м космический корабль США «Аполлон-11» совершил первую в истории человечества посадку на Луну. В 2023-м началась история метрошколы в Харькове.

Праздники и памятные даты 20 июля

20 июля в Украине и мире – День шахмат, День металлурга Украины (отмечают в третье воскресенье июля).

В мире – Международный день Луны и День исследования космоса.

Также сегодня: Международный день торта, Всемирный день прыжка, День без купальников (третье воскресенье июля).

20 июля в истории

20 июля 1402 года состоялась Ангорская битва (также известная как битва при Анкаре). В ней войска тюрко-монгола Тимура (Тамерлана) разбили армию османского султана Баязида I.

Тамерлан происходил из тюркизированного монгольского племени барласы, жившего на территории современного Узбекистана. Большинство исследователей сходится на том, что, достигнув вершин, Тимур умалял влиятельность своего отца, чтобы приписать все достижения своим способностям. На самом же деле будущий знаменитый завоеватель имел неплохой старт в жизни — происходил из достаточно состоятельной семьи, претендовавшей на родство по мужской линии с предками основателя Монгольской империи Чингисхана (но Тамерлан все же не принадлежал к прямым потомкам Чингисхана – так называемым «чингизидам»). Тимур начинал свой путь не с военных подвигов, а с банального грабежа путешественников. Считается, что во время одной из таких «операций» он и получил ранения двумя стрелами – в правую ногу и руку, потеряв два пальца. Впоследствии за это его прозвали «Тимур Хромой» (что на персидском звучит похоже на «Тимур-и-Ланг», впоследствии это прозвище превратилось в «Тамерлан»).

Как именно произошел переход от грабежей к военным победам, точно в письменных источниках не зафиксировано. Первые упоминания о Тимуре как воине появляются в 1361 году, когда он уже возглавлял собранный отряд сторонников и участвовал в боевых действиях. Постепенно его талант полководца концентрировал вокруг себя все большую силу. К высшим эшелонам власти Тимур пробился, одолев в битве своего недавнего союзника Хусейна — эмира Мавераннахра. Тот был фактическим правителем на территории Чагатайского улуса (одной из четырех территорий, на которые разделил свою империю между наследниками Чингисхан). Хусейна через непродолжительное время после поражения убили (есть версии — по приказу Тимура или из кровной мести). А Тамерлан не только захватил власть над значительной территорией, но и получил себе гарем Хусейна, в том числе его жену Сарай-мульк ханым – одну из прямых потомков Чингисхана. Это было особенно важно, ведь, по монгольским традициям, только чингизид мог править ханством (а уж тем более — целой Монгольской империей). Тимур сделал Сарай-мульк ханым своей главной женой. И, породнившись так с чингизидами, повысил свой статус. Хотя в дальнейшем использовал титул эмир, а не хан. Со временем же, когда строил собственную империю, решил вопрос права на абсолютную власть, создав мифы о своем сверхъестественном происхождении. Империя Тимуридов, которую он создал, охватывала территории современных Афганистана, Ирана и Центральной Азии. И на момент Ангорской битвы, Тамерлан уже контролировал значительную часть перечисленных территорий.

Впрочем, Баязид I тоже не был слабым соперником для завоевателя. Он расширил территорию своей империи на большую часть Балкан и Малой Азии и как раз планировал «удушить» Византию. Однако из-за вторжения с Востока не только отказался от этих планов, но и быстро потерял власть и жизнь.

Противостояние двух императоров-завоевателей началось в последние годы ХIV века. В своем стремлении бесконечно расширять территории они, можно сказать, были обречены столкнуться. В 1400 году Тимур ворвался в Армению и Грузию, впоследствии разграбил сирийские Алеппо и Дамаск, а в 1401 – Багдад (современную столицу Ирака). Приближаясь к османской территории, Тимур еще и вел с Баязидом оскорбительную переписку, угрожая ему. В конце концов в 1402-м армия Тамерлана вторглась в Анатолию (на территорию современной Турции). Значительная часть султанской армии в этот момент была занята боевыми действиями на другом фронте – против Византийской империи, поддерживая длительную блокаду Константинополя. Вторжение Тимура с востока заставило Баязида снять блокаду и поспешить навстречу захватчикам. Султан двинулся на Анкару, где и произошло решающее сражение его жизни. Войско Баязида было разбито. Он сам с группой всадников убежал в горы, но там его нашли захватчики. Это сражение стало единственным в турецкой истории, когда султана взяли в плен лично. Через три месяца Баязид I умер.

Тамерлану битва при Анкаре открыла дорогу на Запад. И он дошел до побережья Эгейского моря. Что касается Османского государства, то после этого поражения оно пережило один из самых больших кризисов в своей истории. Этот период называют Османским междувластием (иногда историки пишут и о том, что это был временный распад государства вообще). После неожиданной смерти султана его сыновья начали делить власть, что привело к гражданской войне. Она продолжалась еще почти 11 лет – до 1413-го. За это время значительная часть территорий была потеряна (кое-что досталось Тамерлану, что-то вернули себе византийцы и так далее).

20 июля 1917 года подписали Корфскую декларацию, согласно которой южнославянские народы (в том числе те, чьи земли входили в Австро-Венгрию) образовывали свое государство – Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Подробнее.

20 июля 1924 года учредили Международную шахматную федерацию. Именно поэтому в этот день в мире и Украине – День шахмат.

20 июля 1944 года произошло самое известное (и самое результативное) покушение на Адольфа Гитлера. Подробнее.

20 июля 1969 года космический корабль США «Аполлон-11» совершил первую в истории человечества посадку на Луну. В экипаж входили Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин. Подробнее.

20 июля 2023 года началась история метрошколы в Харькове. В этот день мэр Игорь Терехов заявил, что детей будут учить в метро, ​​чтобы обезопасить от российских ракет. Подробнее.

Церковный праздник 20 июля

20 июля чтят память пророка Ильи. Подробнее.

Народные приметы

Если 20 июля кошка активно умывается, сосредоточившись на морде, будет похолодание.

Если идет дождь, то сырая погода продлится долго, а остаток года будет неурожайным.

Что нельзя делать 20 июля

Нельзя собирать ягоды, охотиться и рыбачить.

Нельзя купаться в открытых водоемах.

Нельзя ходить в лес.