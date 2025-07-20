Сьогодні 20 липня: яке свято та день в історії

20 липня в Україні День шахів і День металурга. У 1402 році відбулася Ангорська битва, в якій Тимур (Тамерлан) розбив султана Баязіда I. У 1917-му підписали Корфську декларацію, яка запустила процес створення Югославії. У 1944-му німецькі змовники реалізували найбільш успішний замах на Гітлера. У 1969-му космічний корабель США “Аполлон-11” здійснив першу в історії людства посадку на Місяць. У 2023-му розпочалася історія харківської метрошколи.

Свята та пам’ятні дати 20 липня

20 липня в Україні та світі – День шахів, День металурга України (відзначають у третю неділю липня).

У світі – Міжнародний день Місяця та День дослідження космосу.

Також сьогодні: Міжнародний день торта, Всесвітній день стрибка, День без купальників (третя неділя липня).

20 липня в історії

20 липня 1402 року відбулася Ангорська битва (також відома як битва при Анкарі). У ній війська тюрко-монгола Тимура (Тамерлана) розбили армію османського султана Баязіда I.

Тамерлан походив із тюркизированого монгольського племені барласи, що жило на території сучасного Узбекистану. Більшість дослідників сходиться на тому, що, досягнувши вершин, Тимур применшував вплив свого батька, щоб приписати всі досягнення своїм здібностям. Насправді майбутній знаменитий завойовник мав непоганий старт у житті – походив з досить заможної сім’ї, яка претендувала на спорідненість по чоловічій лінії з предками засновника Монгольської імперії Чингісхана (але Тамерлан все ж таки не належав до прямих нащадків Чингісхана – так званих “чингізидів”). Тимур розпочинав свій шлях не з військових подвигів, а з банального грабунку мандрівників. Вважається, що під час однієї з таких “операцій” він і отримав поранення двома стрілами – у праву ногу та руку, втративши два пальці. Згодом за це його прозвали “Тимур Кульгавий” (що перською звучить схоже на “Тимур-і-Ланг”, згодом це прізвисько перетворилося на “Тамерлан”).

Як саме відбувся перехід від пограбувань до воєнних перемог, точно в письмових джерелах не зафіксовано. Перші згадки про Тимура як воїна з’явилися в 1361 році, коли він уже очолював зібраний загін прихильників і брав участь у бойових діях. Поступово його талант полководця концентрував навколо себе дедалі більшу силу. До вищих ешелонів влади Тимур пробився, здолавши у битві свого недавнього союзника Хусейна – еміра Мавераннахра. Він був фактичним правителем на території Чагатайського улусу (однієї з чотирьох територій, на які розділив свою імперію між спадкоємцями Чингісхан). Хусейна за деякий час після поразки вбили (є версії – за наказом Тимура або з кровної помсти). А Тамерлан не лише захопив владу над значною територією, а й здобув собі гарем Хусейна, в тому числі його дружину Сарай-мульк ханим – одну з прямих нащадків Чингісхана. Це було особливо важливо, адже, за монгольськими традиціями, лише чингізид міг правити ханством (а надто – цілою Монгольською імперією). Тимур зробив Сарай-мульк ханим своєю головною дружиною. І, поріднившись так із чингізидами, підвищив свій статус. Хоча надалі використав титул емір, а не хан. Згодом, коли розбудовував власну імперію, розв’язав питання права на абсолютну владу, створивши міфи про своє надприродне походження. Імперія Тимуридів, яку він створив, охоплювала території сучасних Афганістану, Ірану та Центральної Азії. І на момент Ангорської битви Тамерлан вже контролював значну частину перелічених територій.

Утім, Баязід I теж був слабким суперником для завойовника. Він розширив територію своєї імперії на більшу частину Балкан і Малої Азії та якраз планував “додушити” Візантію. Однак через вторгнення зі Сходу не лише відмовився від цих планів, а й швидко втратив владу та життя.

Протистояння двох імператорів-завойовників розпочалося в останні роки XIV століття. У своєму прагненні нескінченно розширювати території вони, можна сказати, були приречені зіткнутися. У 1400 році Тимур увірвався до Вірменії та Грузії, згодом пограбував сирійські Алеппо та Дамаск, а в 1401-му – Багдад (сучасну столицю Іраку). Наближаючись до османської території, Тимур ще й вів із Баязідом образливе листування, погрожуючи йому. Зрештою в 1402-му армія Тамерлана вдерлася в Анатолію (на територію сучасної Туреччини). Значна частина султанської армії в цей момент була зайнята бойовими діями на іншому фронті – проти Візантійської імперії, підтримуючи тривалу блокаду Константинополя. Вторгнення Тимура зі сходу змусило Баязіда зняти блокаду та поспішити назустріч загарбникам. Султан рушив на Анкару, де й відбулася вирішальна битва його життя. Військо Баязіда було розбите. Він сам із групою вершників втік у гори, але там його знайшли загарбники. Ця битва стала єдиною в турецькій історії, коли султана взяли в полон особисто. Через три місяці Баязід I помер.

Тамерлану битва при Анкарі відкрила дорогу на Захід. І він дійшов до узбережжя Егейського моря. Що стосується Османської держави, то після цієї поразки вона пережила одну з найбільших криз у своїй історії. Цей період називають Османським міжвладдям (іноді історики пишуть і про те, що це був тимчасовий розпад держави взагалі). Після несподіваної смерті султана його сини почали ділити владу, що спричинило громадянську війну. Вона тривала ще майже 11 років – до 1413-го. За цей час значну частину територій було втрачено (щось дісталося Тамерлану, щось повернули собі візантійці тощо).

20 липня 1917 року підписали Корфську декларацію, згідно з якою південнослов’янські народи (у тому числі ті, землі яких входили до Австро-Угорщини) утворювали свою державу – Королівство Сербів, Хорватів та Словенців. Докладніше.

20 липня 1924 року заснували Міжнародну шахову федерацію. Саме тому цього дня у світі та Україні – День шахів.

20 липня 1944 року стався найвідоміший (і найрезультативніший) замах на Адольфа Гітлера. Докладніше.

20 липня 1969 року космічний корабель США “Аполлон-11” здійснив першу в історії людства посадку на Місяць. До екіпажу входили вже легендарні астронавти: Ніл Армстронг, Майкл Коллінз та Едвін Олдрін. Докладніше.

20 липня 2023 року розпочалася історія метрошколи в Харкові. Цього дня мер Ігор Терехов заявив, що дітей навчатимуть у метро, щоб убезпечити від російських ракет. Докладніше.

Церковне свято 20 липня

20 липня вшановують пам’ять пророка Іллі. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 20 липня кішка активно вмивається, зосередившись на морді, то буде похолодання.

Якщо піде дощ, то мокра погода триватиме довго, а залишок року буде неврожайним.

Що не можна робити 20 липня

Не можна збирати ягоди, полювати та рибалити.

Не можна купатися у відкритих водоймах.

Не можна ходити в ліс.