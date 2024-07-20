Сегодня 20 июля: какой праздник и день в истории

20 июля в Украине и мире — День шахмат. В этот день год назад мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что школьников в городе будут учить в метро. В 1969-м космический корабль США «Аполлон-11» совершил первую в истории человечества посадку на Луну. В 1944-м немецкие заговорщики реализовали наиболее успешное покушение на Гитлера. В 1917-м подписали Корфскую декларацию, которая запустила процесс создания Югославии.

Праздники и памятные даты 20 июля

20 июля в Украине и мире – День шахмат.

Также отмечают: Всемирный день прыжка, Международный день торта, Праздник Перуна.

20 июля в истории

20 июля 1917 года подписали Корфскую декларацию, согласно которой южнославянские народы (в том числе те, чьи земли входили в Австро-Венгрию) образовывали свое государство – Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Подробнее.

20 июля 1924 года учредили Международную шахматную федерацию. Именно поэтому в этот день в мире и Украине – День шахмат.

20 июля 1944 года произошло самое известное (и самое результативное) покушение на Адольфа Гитлера. В этот день полковник Вермахта Клаус Шенк фон Штауффенберг во время совещания в ставке фюрера «Вольфшанце» в Восточной Пруссии оставил чемодан со взрывчаткой прямо под столом Гитлера и смог вовремя покинуть помещение. Но, по стечению обстоятельств, взрывчатка убила нескольких участников совещания, а сам главный нацист получил только ранения. Параллельно с покушением на Гитлера была предпринята попытка государственного переворота – известная как операция «Валькирия». Подробнее.

20 июля 1969 года космический корабль США «Аполлон-11» совершил первую в истории человечества посадку на Луну. В экипаж входили уже легендарные астронавты: Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин. Подробнее.

20 июля 2023 года мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что школьников в городе будут учить в метро, ​​чтобы обезопасить от российских ракет. Это заявление прозвучало на фоне публичной дискуссии между мэрией и ХОВА о качестве простых укрытий, созданных в подвалах школ. В начале Совет обороны Харьковской области разрешил офлайн в школах, где созданы укрытия, соответствующие Государственным строительным нормам. Однако впоследствии, реагируя на общественный резонанс, начальник ХОВА Олег Синегубов расшифровал эту позицию: он отметил, что речь шла о требованиях не к простейшим, а к противорадиационным укрытиям. Мэрия, уже заявившая о готовности десятков укрытий в школах, достаточно быстро оправилась от новости и нашла выход из ситуации. Им стала первая (да и до сих пор единственная) в Украине метрошкола. Классы были готовы уже первого сентября.

А уроки под землей начались с понедельника, четвертого сентября. В течение учебного года количество станций подземки, где создали классы, выросло до пяти, а в конце марта Терехов сообщил, что под учебный процесс будут обустраивать еще одну. Также продолжением проекта безопасного обучения стало создание подземных школ. Первую такую ​​школу открыли 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова. А мэр сообщил, что к началу нового учебного года в Харькове планируют построить еще три подземные школы, рассматривают Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы.

Церковный праздник 20 июля

20 июля чтят память пророка Ильи. Он – один из самых известных пророков. Родился за 900 лет до Рождества Христова. С юных лет жил в пустыне, постился и молился. Во времена царствования Ахава-Идолопоклонника пришел к царю по воли Бога, чтобы сообщить: если царь и его народ не обратятся к истинному Богу, то их постигнет голод. Ахав не послушал пророка, и в стране наступила засуха и большой голод. Во время голода Илья прожил год в пустыне, куда ему носили еду вороны, и больше двух лет у одной вдовы в Сарепте. Через три с половиной года Илья возвратился в царство Израильское и сказал царю и всему народу, что все бедствия израильтян произошли от того, что они забыли истинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Он предложил сделать два жертвенника – один Ваалу, а другой – Богу и посмотреть, кто из них поможет. Сначала принесли жертву Ваалу, а жрецы просили того прислать с неба огонь. Но ответа не последовало. Тогда Илья сделал свой жертвенник: положил дрова, полил их водой и стал молиться Богу – и вдруг с неба упал огонь и поджег не только дрова и жертву, но и воду и камни жертвенника. Увидев это чудо, люди вернулись к истинному Богу.

За свое усердное служение Богу, Илья был взят живым на небо в огненной колеснице. В Преображении Господнем он явился вместе с пророком Моисеем и стал пред Иисусом Христом, разговаривая с ним на горе Фавор. По преданию церкви, пророк Илья будет предтечей страшного Второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Народные приметы

Если 20 июля кошка активно умывается, сосредоточившись на морде, будет похолодание.

Если идет дождь, то сырая погода продлится долго, а остаток года будет неурожайным.

Что нельзя делать 20 июля

Нельзя собирать ягоды, охотиться и рыбачить.

Нельзя купаться в открытых водоемах.

Нельзя ходить в лес.