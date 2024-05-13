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230 детей пришли сегодня в первую подземную школу Харькова

Общество 17:21   13.05.2024
Оксана Якушко
230 детей пришли сегодня в первую подземную школу Харькова Фото: Харьковский горсовет

Учеба в подземной школе Харькова будет проходить в смешанном формате: часть занятий дети будут посещать дистанционно, а часть – очно, рассказала начальник Управления образования Индустриального района Елена Збицкая.

Для учащихся 1-4 классов в подземной школе будут проводить по три урока, для старших – по четыре.

Сегодня обучаться в этой школе пришли 230 детей. А с 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, и среди них более 200 первоклассников.

«Мы пытались создать такие условия как в обычной школе. Поэтому у нас есть классы, ресурсная комната для занятий с психологом и педагогический воркшоп, где преподаватели собираются в перерывах между уроками. Также есть буфет и медицинский кабинет», – рассказала Елена Збицкая.

Эта подземная школа будет пунктом для проведения национального мультипредметного теста.

Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 17:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Учеба в подземной школе Харькова будет проходить в смешанном формате: часть занятий дети будут посещать дистанционно, а часть – очно, рассказала начальник Управления образования Индустриального района Елена Збицкая.".