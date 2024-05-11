В понедельник 620 детей пойдут учиться в Харькове в подземную школу — Терехов

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в новой подземной школе, которую построили в Харькове, провели пробный учебный день.

«Со следующего понедельника к обучению в ней приступят 620 детей. В то же время, продолжаем набор учащихся на новый учебный год», — проинформировал городской голова.

Он отметил, что количество желающих учиться офлайн в Харькове превышает количество мест «под землей». Поэтому до начала учебного года рассчитывают построить еще не менее трех таких школ в других районах города.

«Пока мы не получим самых современных систем противовоздушной обороны, живые уроки наедине с учителем и одноклассниками возможны только под землей», — отметил Терехов.