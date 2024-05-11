В понедельник 620 детей пойдут учиться в Харькове в подземную школу — Терехов
Фото: Игорь Терехов/telegram
Мэр Игорь Терехов сообщил, что в новой подземной школе, которую построили в Харькове, провели пробный учебный день.
«Со следующего понедельника к обучению в ней приступят 620 детей. В то же время, продолжаем набор учащихся на новый учебный год», — проинформировал городской голова.
Он отметил, что количество желающих учиться офлайн в Харькове превышает количество мест «под землей». Поэтому до начала учебного года рассчитывают построить еще не менее трех таких школ в других районах города.
«Пока мы не получим самых современных систем противовоздушной обороны, живые уроки наедине с учителем и одноклассниками возможны только под землей», — отметил Терехов.
Читайте также: В Харькове «под землей» появятся операционные, вузы и заведения культуры — мэр
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, подземная школа, терехов, школа;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В понедельник 620 детей пойдут учиться в Харькове в подземную школу — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 13:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов сообщил, что в новой подземной школе, которую построили в Харькове, провели пробный учебный день".