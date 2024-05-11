У понеділок 620 дітей підуть навчатися в Харкові до підземної школи – Терехов

Мер Ігор Терехов повідомив, що в новій підземній школі, яку побудували в Харкові, провели пробний навчальний день.

“З наступного понеділка до навчання у ній приступлять 620 дітей. Водночас продовжуємо набір учнів на новий навчальний рік“, – поінформував міський голова.

Він зазначив, що кількість охочих навчатись офлайн у Харкові перевищує кількість місць “під землею”. Тому до початку навчального року розраховують збудувати ще не менше трьох таких шкіл в інших районах міста.

“Доки ми не отримаємо найсучасніших систем протиповітряної оборони, живі уроки віч-на-віч з учителем та однокласниками можливі лише під землею”, – зазначив Терехов.