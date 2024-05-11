У понеділок 620 дітей підуть навчатися в Харкові до підземної школи – Терехов
Фото: Ігор Терехов/телеграм
Мер Ігор Терехов повідомив, що в новій підземній школі, яку побудували в Харкові, провели пробний навчальний день.
“З наступного понеділка до навчання у ній приступлять 620 дітей. Водночас продовжуємо набір учнів на новий навчальний рік“, – поінформував міський голова.
Він зазначив, що кількість охочих навчатись офлайн у Харкові перевищує кількість місць “під землею”. Тому до початку навчального року розраховують збудувати ще не менше трьох таких шкіл в інших районах міста.
“Доки ми не отримаємо найсучасніших систем протиповітряної оборони, живі уроки віч-на-віч з учителем та однокласниками можливі лише під землею”, – зазначив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 13:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов повідомив, що в новій підземній школі, яку побудували в Харкові, провели пробний навчальний день".