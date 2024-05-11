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У понеділок 620 дітей підуть навчатися в Харкові до підземної школи – Терехов

Суспільство 13:38   11.05.2024
Оксана Горун
У понеділок 620 дітей підуть навчатися в Харкові до підземної школи – Терехов Фото: Ігор Терехов/телеграм

Мер Ігор Терехов повідомив, що в новій підземній школі, яку побудували в Харкові, провели пробний навчальний день.

З наступного понеділка до навчання у ній приступлять 620 дітей. Водночас продовжуємо набір учнів на новий навчальний рік“, – поінформував міський голова.

Він зазначив, що кількість охочих навчатись офлайн у Харкові перевищує кількість місць “під землею”. Тому до початку навчального року розраховують збудувати ще не менше трьох таких шкіл в інших районах міста.

школа під землею у Харкові 2
Фото: Ігор Терехов/телеграм

“Доки ми не отримаємо найсучасніших систем протиповітряної оборони, живі уроки віч-на-віч з учителем та однокласниками можливі лише під землею”, – зазначив Терехов.

Читайте також: У Харкові “під землею” з’являться операційні, виші та заклади культури – мер

школа під землею у Харкові 5
Фото: Ігор Терехов/телеграм
школа під землею у Харкові 3
Фото: Ігор Терехов/телеграм
школа під землею у Харкові
Фото: Ігор Терехов/телеграм
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 13:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов повідомив, що в новій підземній школі, яку побудували в Харкові, провели пробний навчальний день".