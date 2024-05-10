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У Харкові «під землею» можуть з’явитися операційні, виші та заклади культури

Суспільство 15:06   10.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові «під землею» можуть з’явитися операційні, виші та заклади культури

У Харкові планують створити підземні лікарні, заклади культури та виші.

«Ми працюємо разом з Міністерством охорони здоров’я щодо створення певних реанімаційних, операційних під землею на базі наших медзакладів. Я впевнений, що ми зробимо це. Крім цього, культурні заклади теж. Ми вже маємо деякі культурні заклади, які дають вистави під землею. І будемо теж розширювати цей досвід. Крім цього – виші. Наші студенти теж будуть мати можливість навчатися під землею», – сказав мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 15:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові планують створити підземні лікарні, заклади культури та виші.".