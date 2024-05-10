У Харкові «під землею» можуть з’явитися операційні, виші та заклади культури

У Харкові планують створити підземні лікарні, заклади культури та виші.

«Ми працюємо разом з Міністерством охорони здоров’я щодо створення певних реанімаційних, операційних під землею на базі наших медзакладів. Я впевнений, що ми зробимо це. Крім цього, культурні заклади теж. Ми вже маємо деякі культурні заклади, які дають вистави під землею. І будемо теж розширювати цей досвід. Крім цього – виші. Наші студенти теж будуть мати можливість навчатися під землею», – сказав мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.