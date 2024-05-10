В Харькове «под землей» появятся операционные, вузы и заведения культуры — мэр
В Харькове планируют создать подземные больницы, учреждения культуры и вузы.
«Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения по созданию определенных реанимационных, операционных под землей на базе наших медучреждений. Я уверен, что мы сделаем это. Кроме этого, культурные заведения тоже. У нас уже есть некоторые культурные заведения, которые дают представления под землей. И будем также расширять этот опыт. Кроме этого – вузы. У наших студентов тоже будет возможность учиться под землей», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вузы, культура, операционные, подземные, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 15:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове планируют создать подземные больницы, учреждения культуры и вузы.".