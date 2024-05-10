В Харькове «под землей» появятся операционные, вузы и заведения культуры — мэр

В Харькове планируют создать подземные больницы, учреждения культуры и вузы.

«Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения по созданию определенных реанимационных, операционных под землей на базе наших медучреждений. Я уверен, что мы сделаем это. Кроме этого, культурные заведения тоже. У нас уже есть некоторые культурные заведения, которые дают представления под землей. И будем также расширять этот опыт. Кроме этого – вузы. У наших студентов тоже будет возможность учиться под землей», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.