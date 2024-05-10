Терехов о настроениях жителей Харькова: призвал быть сконцентрированными
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал, какие сейчас настроения у харьковчан.
«Никакого панического настроения в городе нет и не будет. Все работают, все заняты своими делами. Да, мы прекрасно понимаем, что происходит на фронте. Мы прекрасно понимаем, что идет война, но нужно, чтобы мы были сконцентрированы», – сказал мэр.
Читайте также: Оккупанты пытались прорвать границу на Харьковщине — Синегубов о ситуации
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: жители, настроения, призвал, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов о настроениях жителей Харькова: призвал быть сконцентрированными»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 14:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал, какие сейчас настроения у харьковчан.".