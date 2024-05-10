Терехов о настроениях жителей Харькова: призвал быть сконцентрированными

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал, какие сейчас настроения у харьковчан.

«Никакого панического настроения в городе нет и не будет. Все работают, все заняты своими делами. Да, мы прекрасно понимаем, что происходит на фронте. Мы прекрасно понимаем, что идет война, но нужно, чтобы мы были сконцентрированы», – сказал мэр.