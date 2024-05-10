Оккупанты пытались прорвать границу на Харьковщине — Синегубов о ситуации

Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении Харьковщины, а ДРГ пытались прорвать границу.

«Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешны попытки ДРГ прорвать границу», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что ВСУ «уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра».

«Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении. Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности», — написал Синегубов в telegram утром 10 мая.

Он призвал население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях.

Ранее командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов, позывной «Осман» сообщил, что по направлению Волчанска ночью россияне проводили мощную артподготовку, а ДРГ пытались «прощупать» пограничную линию. Жители Чугуевского района Харьковщины ночью писали в соцсетях о том, что «на границе шумно». В то же время никаких официальных сообщений от Генштаба ВСУ или ХОВА о происходящем нет. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупредил о том, что о наступлении могут быть «панические вбросы».