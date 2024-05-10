Ночью ДРГ пытались «прощупать» границу на Харьковщине — воин 24 ОШБ «Айдар»

По направлению Волчанска ночью россияне проводили мощную артподготовку, а ДРГ пытались «прощупать» пограничную линию, сообщил командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов, позывной «Осман».

«Обстановка по направлению Волчанска сейчас очень напряженная. Ночью враг проводил мощную артиллерийскую подготовку, группы ДРГ пытались прощупать пограничную линию, получили п…ды. В ближайшее время ожидается привлечение основных резервов, должны отбиться», — написал Бунятов в своем telegram-канале «Говорят Снайпер».

Жители Чугуевского района Харьковщины ночью писали в соцсетях о том, что «на границе шумно». В то же время никаких официальных сообщений от Генштаба ВСУ или ХОВА о происходящем нет. Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко утром проинформировал об ударах из РСЗО «Град» по Липцам и ударе по Вильче.