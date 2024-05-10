Вночі ДРГ намагалися “промацати” кордон на Харківщині – воїн 24 ОШБ “Айдар”
У напрямку Вовчанська вночі росіяни проводили потужну артпідготовку, а ДРГ намагалися “промацати” прикордонну лінію, повідомив командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман”.
“Обстановка в напрямку Вовчанська зараз дуже напружена. Вночі ворог проводив потужну артилерійську підготовку, групи ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію, отримали п..ди. Найближчим часом очікується залучення основних резервів, маємо відбитися.”, – написав Бунятов у своєму телеграм-каналі “Говорять Снайпер”.
Мешканці Чугуївського району Харківщини вночі писали в соцмережах про те, що “на кордоні шумно”. Водночас жодних офіційних повідомлень від Генштабу ЗСУ чи ХОВА про те, що відбувається, немає. Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко вранці поінформував про удари з РСЗВ “Град” по Липцях та удар по Вільчі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: айдар, війна, вовчанськ, граница, дрг, наступ, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 09:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У напрямку Вовчанська вночі росіяни проводили потужну артпідготовку, а ДРГ намагалися “промацати” прикордонну лінію, повідомив командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман”".