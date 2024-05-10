Вночі ДРГ намагалися “промацати” кордон на Харківщині – воїн 24 ОШБ “Айдар”

У напрямку Вовчанська вночі росіяни проводили потужну артпідготовку, а ДРГ намагалися “промацати” прикордонну лінію, повідомив командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман”.

“Обстановка в напрямку Вовчанська зараз дуже напружена. Вночі ворог проводив потужну артилерійську підготовку, групи ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію, отримали п..ди. Найближчим часом очікується залучення основних резервів, маємо відбитися.”, – написав Бунятов у своєму телеграм-каналі “Говорять Снайпер”.

Мешканці Чугуївського району Харківщини вночі писали в соцмережах про те, що “на кордоні шумно”. Водночас жодних офіційних повідомлень від Генштабу ЗСУ чи ХОВА про те, що відбувається, немає. Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко вранці поінформував про удари з РСЗВ “Град” по Липцях та удар по Вільчі.