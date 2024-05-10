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Вночі армія РФ масовано обстріляла Харківщину: били “Градами” та ракетами

Події 07:33   10.05.2024
Оксана Горун
Вночі армія РФ масовано обстріляла Харківщину: били “Градами” та ракетами Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що вночі росіяни обстріляли з РСЗВ “Град” Липці. Удари також зафіксували по Харкову та Дергачах. Є постраждалі.

“Харків. 10 травня о 03:20 російські окупанти завдали удару по приватному сектору. Внаслідок влучання ворожих боєприпасів зайнялися три двоповерхові будинки та три господарчі споруди на загальній площі 1000 кв. м. За попередніми даними, пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждала дитина 11 років і 72-річна жінка. Діагноз: гостра реакція на стрес”, — поінформував Володимир Тимошко.

По Дергачах ударили о 03:30 – окупанти пошкодили близько 25 будівель та споруд, 33 торгові павільйони. За інформацією Повітряних сил ЗСУ,  два удари по Харківщині були ракетами із С-300.

Крім того, вночі по Харківщині били з РСЗВ.

Липці. 10 травня близько 02:45 військові рф обстріляли населений пункт з РСЗВ “Град”. Внаслідок обстрілу поранення отримала 62-річна жінка. Доставлена в лікарню. 10 травня близько 03:00 в результаті ворожого обстрілу з РСЗВ “Град” сталася пожежа в житловому будинку. Без постраждалих“, – повідомив про наслідки ударів Тимошко

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Також близько 4 години ночі удар припав по Вільчі – там зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що вночі росіяни обстріляли з РСЗВ “Град” Липці. Удари також зафіксували по Харкову та Дергачах. Є постраждалі".